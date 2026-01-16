Сегодня 16 января 2026
Китайские разработчики признают, что для прогресса в сфере ИИ им нужен доступ к новейшим ускорителям Nvidia Rubin

Соперничество между США и КНР в сфере искусственного интеллекта перешло в открытую форму, прогресс каждой из сторон можно оценивать по разным критериям, но представители китайской отрасли признают, что обогнать США в ближайшие годы им не удастся. Тем более, что китайские разработчики даже не пытаются скрывать свою заинтересованность в доступе к американским ускорителям нового поколения.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В прошлом месяце Дональд Трамп (Donald Trump) дал принципиальное согласие на организацию поставок в Китай ускорителей Nvidia H200, которые являются самыми производительными из доступных китайским разработчикам по официальным каналам. Пока китайские чиновники думают, на каких условиях разрешить импорт H200 в страну, представители местной ИИ-отрасли не скрывают своей заинтересованности в получении доступа к новейшим ускорителям типа Nvidia Rubin, которые остаются под американскими санкциями. Кстати, работа китайских компаний в режиме аренды вычислительных мощностей на базе Rubin за пределами страны формально сейчас не запрещена, поэтому хотя бы отчасти свои потребности китайские разработчики смогут покрыть. Впрочем, наличие такой лазейки для обхода санкций некоторые американские законодатели пытаются устранить.

Хотя глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) и заявил, что спрос на H200 в Китае довольно высок, опрошенные The Wall Street Journal представители отрасли признались, что эти ускорители с архитектурой Hopper, отстающие от Rubin на два поколения, не пригодны для эффективного обучения передовых ИИ-моделей. Отчасти подобная оценка подкрепляется и настойчивыми слухами о том, что DeepSeek свои передовые модели обучала тайно на ускорителях Nvidia поколения Blackwell, и даже задержала выход новой версии своей языковой модели, поняв, что на отечественной компонентной базе достичь необходимых показателей не сможет. В будущем глава Nvidia готов наладить поставки в Китай ускорителей не только поколения Blackwell, но и более современного Rubin, но для этого они должны прилично устареть по меркам американского рынка. Интерес китайских разработчиков к ускорителям Blackwell уже начали изучать и китайские чиновники.

Китайские разработчики также подчёркивают, что доступных им вычислительных ресурсов в условиях бурного развития ИИ хватает преимущественно для поддержания работоспособности существующих ИИ-моделей, а для активной разработки новых их уже недостаточно. Все ресурсы фактически уходят на удовлетворение текущего спроса, а на исследования их уже не остаётся. По оценкам аналитиков UBS, в прошлом году китайские интернет-гиганты потратили на развитие своей вычислительной инфраструктуры только $57 млрд, что в десять раз меньше, чем у американских соперников.

Исследователи Epoch AI считают, что новейшие языковые модели Alibaba и DeepSeek от американских аналогов отстают от силы на четыре месяца, хотя ещё недавно отставание измерялось как минимум семью месяцами. Руководитель DeepMind на днях заявил, что для китайских конкурентов главной проблемой является отсутствие прорывных исследований, которые позволили бы обеспечить превосходство над ИИ западной разработки. Нехватка вычислительных мощностей, стало быть, является лишь одним из препятствий на пути к получению преимущества над американскими разработчиками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
