Уже в этом году китайские ИИ-ускорители займут до 80 % на местном рынке

В прошлом году, говоря о необходимости возобновить поставки H20 в Китай, глава и основатель Nvidia сперва заявил, что за несколько лет доля компании на местном рынке сократилась с 95 до 50 %, а потом и вовсе признался в полной потере позиций. Сторонние эксперты ситуацию оценивают не столь эмоционально, но считают, что в этом году Nvidia сможет претендовать не более чем на 8 % китайского рынка ИИ-ускорителей.

Источник изображения: Moore Threads Technology

Источник изображения: Moore Threads Technology

Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review, ссылающееся на комментарии аналитиков Bernstein. В позапрошлом году, по их словам, Nvidia контролировала 66 % рынка ИИ-ускорителей в Китае. Санкции США, активность местных конкурентов и политика китайских властей в сфере импортозамещения, по мнению экспертов, могут привести к тому, что в текущем году до 80 % местного рынка достанется китайским поставщикам ускорителей, а Nvidia сможет претендовать не более чем на 8 %. По всей видимости, оставшиеся примерно 12 % поделят между собой AMD и Intel.

На конференции для разработчиков в Пекине, которая прошла в предыдущем месяце, китайская компания Moore Threads представила новую архитектуру Huagang, а также линейки ускорителей Huashan и графических адаптеров Lushan. В массовое производство они отправятся в этом году. По словам представителей Moore Threads, если ИИ-ускорители Huashan по уровню быстродействия близки к массовым моделям Nvidia, то Lushan вообще превосходят мировые аналоги. Как заявляет генеральный директор Чжан Цзяньчжон (Zhang Jianzhong), эти новые продукты Moore Threads соответствуют потребностям местных производителей, им больше нет нужды рассчитывать на поставки передовых продуктов из-за границы.

На этой неделе Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, по условиям которого ввозимые в США для дальнейшей отправки в Китай ускорители Nvidia будут облагаться 25-процентной импортной пошлиной. Можно догадаться, что для китайских заказчиков они из-за этого станут дороже. Кроме того, китайские власти накладывают свои ограничения на поставку тех же H200 в Поднебесную, и местным разработчикам невольно приходится больше полагаться на отечественные ускорители.

Китайские власти пытаются поддерживать местных разработчиков ИИ-ускорителей. Помимо Huawei Technologies, в пятёрку лидеров входят Moore Threads, MetaX, Biren Technology и Suiyuan Technology (Enflame). Если не считать Huawei и Enflame, все эти компании недавно вышли на биржу в Китае, чтобы привлечь дополнительные средства к разработке ИИ-ускорителей, хотя и Enflame намеревается сделать это в обозримом будущем.

Кроме того, Baidu и Kunlunxin намереваются представить до 2030 года не менее пяти ИИ-чипов. Помимо Huawei, над созданием собственных ускорителей работает и Cambricon Technologies. Выпускать чипы для китайских ускорителей вынуждена компания SMIC, поскольку как только профильные компании добиваются успеха в создании конкурентоспособных решений, они тут же попадают под американские санкции и лишаются доступа к конвейеру тайваньской TSMC. По мнению китайских экспертов, ускорители местного происхождения в своём развитии достигли того уровня, когда их уже удобно применять. Перед китайской отраслью ещё стоит немало вызовов, но перелом в пользу импортозамещения уже наметился, как считают некоторые эксперты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, ии-чип, китай, nvidia, импортозамещение
