Asus передумала: производство GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти не прекращено

На фоне громких и противоречивых заявлений по поводу прекращения производства некоторых моделей видеокарт GeForce RTX 50-й серии, Asus сочла необходимым выступить с дополнительным заявлением. Пояснение получил YouTube-канал Hardware Unboxed, ранее сославшийся на первоначальное заявление Asus о прекращении выпуска модели RTX 5070 Ti. Новый комментарий Asus также опубликовала на своём официальном сайте.

В новом комментарии компания заявляет, что ни одна модель видеокарты GeForce RTX 50-й серии не снята с производства. Однако из-за дефицита чипов памяти наблюдаются проблемы с поставками.

«Мы хотели бы прояснить недавние сообщения относительно Asus GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти. Некоторые СМИ могли получить неполную информацию от представителя Asus по связям с общественностью относительно этих продуктов. GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ не сняты с производства и не объявлены как продукты с завершённым жизненным циклом (EOL). Asus не планирует прекращать продажу этих моделей.

Текущие колебания поставок обоих продуктов в основном связаны с ограничениями поставок памяти, которые временно повлияли на объёмы производства и циклы пополнения запасов. В результате доступность может казаться ограниченной на некоторых рынках, но это не следует интерпретировать как остановку производства или снятие продукта с производства. Asus продолжит поддерживать GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 Гбайт и тесно сотрудничает с партнёрами для стабилизации поставок по мере улучшения ситуации», — говорится в заявлении Asus.

Своё мнение Asus скорректировала после заявления Nvidia для HardwareLuxx. И оно полностью противоречит прошлой официальной формулировке, которую, по словам Hardware Unboxed, предоставил представитель Asus по связям с общественностью, заявивший, что некоторые модели «сняты с производства» из-за ограничений поставок. В самом первом заявлении Asus также упоминались модели GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 с 16 Гбайт памяти, производство которых якобы тоже планируется прекратить из-за дефицита чипов памяти.

По словам Hardware Unboxed, хронология событий была такая:

Hardware Unboxed запрашивает у Asus (и других партнёров) образцы RTX 5070 Ti;

Представитель Asus по связям с общественностью заявляет, что образцы недоступны из-за ограничений поставок, и называет модели [RTX 5070 Ti] «снятыми с производства»;

Hardware Unboxed просит Asus уточнить эту информацию. Asus подтверждает формулировку «снятие с производства»;

Журналисты связываются с розничными продавцами для проверки наличия видеокарт. Розничные продавцы сообщают об отсутствии новых поставок видеокарт;

Hardware Unboxed публикует видео, основанное на официальном заявлении Asus и комментариев розничных продавцов о поставках;

Nvidia заявляет, что поставки видеокарт GeForce RTX 50-й серии продолжаются;

Asus уточняет, что Nvidia сообщила Asus, что RTX 5070 Ti не снята с производства, и что Asus «оптимизирует поставки некоторых моделей»;

Hardware Unboxed публикует это уточнение Asus;

Asus выступает с третьим заявлением, теперь уже о том, что RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16GB не сняты с производства и они не имеют статуса EOL;

Hardware Unboxed снова запрашивает образцы RTX 5070 Ti.

Ранее Nvidia сообщила, что все модели видеокарт GeForce RTX 50-й серии продолжают поставляться, при этом признала наличие ограничений в поставках памяти: «Спрос на видеокарты GeForce RTX высок, а поставки памяти ограничены. Мы продолжаем поставлять все модели GeForce и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками для максимального увеличения доступности памяти».

Открытым остаётся вопрос о том, что изменилось внутри канала продаж. Звонок Nvidia в Asus мог бы объяснить изменение позиции последней, но третье заявление Asus этого не уточняет. Другой вариант — тихая корректировка номенклатуры, которая улучшит краткосрочные поставки, даже если в долгосрочной перспективе ситуация с доступностью карт будет оставаться напряжённой.