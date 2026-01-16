Спустя 27 лет работы глава The Division променял Ubisoft на Battlefield Studios

Не успел исполнительный продюсер The Division 3 и творческий руководитель первых двух частей Джулиан Герити (Julian Gerighty) взбудоражить фанатов насчёт будущего серии, как сообщил о своём уходе из Ubisoft.

Напомним, буквально на прошлой неделе в рамках презентации New Game+ Showcase Герити уверял, что The Division 3 планируют сделать не менее знаковой, чем оригинальную The Division.

Спустя всего семь дней Герити подтвердил, что покидает Ubisoft ради «очередного грандиозного приключения». По словам разработчика, The Division ждёт светлое будущее и ему уже не терпится, когда команды покажут, над чем трудились.

Официальный микроблог студии Massive Entertainment, которая разрабатывает The Division 3 и развивает The Division 2, уточнил, что Герити переходит в принадлежащую Electronic Arts студию DICE на должность в структуре Battlefield Studios.

Стоит отметить, что в руководстве Battlefield Studios на исходе 2025 года образовалась брешь в связи с трагической гибелью исполнительного вице-президента франшизы Винса Зампеллы (Vince Zampella).

«Джулиан, твоё наследие остаётся частью этой студии, и помни: однажды Агент, всегда Агент. Нашим игрокам: не волнуйтесь. Наши команды, которые построили этот мир вместе с Джулианом, всё ещё здесь», — заверили в Massive.

На фоне ухода Герити в Ubisoft подтвердили, что ветераны серии Янник Баншеро (Yannick Banchereau) и Матиас Карлсон (Mathias Karlson) продолжат выполнять обязанности творческих руководителей The Division 2 и The Division 3.