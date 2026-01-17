Micron дала понять, что спрос на память растёт всё сильнее, акции компании подорожали на 8 %

Квартальная и годовая отчётность TSMC задала тренд для роста котировок акций поставщиков полупроводниковой продукции, используемой в инфраструктуре искусственного интеллекта. Micron Technology не осталась в стороне, её акции вчера подорожали на 8 %, а генеральный директор заявил, что спрос на память со стороны сегмента ИИ растёт всё быстрее.

В интервью CNBC Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил следующее: «Движимый ИИ спрос ускоряет свой рост. Он реален, он уже здесь, и нам требуется всё больше и больше памяти, чтобы его удовлетворить». Именно по этой причине Micron Technology собирается потратить $200 млрд на строительство новых предприятий по производству памяти в США, хотя реализация проекта и будет растянута на несколько лет. На площадке в штате Нью-Йорк компания заложила фундамент нового производственного комплекса буквально вчера. Важность церемонии подчёркивалась тем, что в ней принимал участие министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick). В строительство и оснащение конкретного комплекса Micron вложит $100 млрд.

Кроме того, как подчеркнул глава компании, в ближайшее время она постарается увеличить объёмы выпуска продукции на уже имеющихся предприятиях. Если год назад Micron ожидала роста спроса на серверную память в размере 10 %, то по факту к концу 2025 года темпы роста оказались почти вдвое выше. В сегменте ПК спрос на оперативную память и накопители также оказался выше прогнозов Micron. «Мы ожидаем, что дефицит сохранится и в 2027 году, в обозримом будущем сформируется прочный фундаментальный спрос во всей отрасли, подогреваемый ИИ», — отметил глава Micron.