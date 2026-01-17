«Люди используют Google, потому что хотят»: Google оспорит решение суда о монополии в интернет-поиске

Google подала апелляцию на решение федерального судьи о признании компании монополистом в сфере интернет-поиска. Апелляция может привести к отсрочке применения мер в отношении компании на время продолжения судебного процесса.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland) написала в блоге, что судебное решение 2024 года «проигнорировало реальность: люди используют Google, потому что хотят, а не потому, что их заставляют». Она также добавила, что судья при вынесении решения «не принял во внимание стремительные темпы инноваций и острую конкуренцию», с которой Google сталкивается со стороны устоявшихся игроков и хорошо финансируемых стартапов.

Антимонопольное разбирательство по данному вопросу началось в 2023 году. В августе 2024 года федеральный судья Амит Мехта (Amit Mehta) постановил, что Google нарушила действующее законодательство и предпринимала действия для сохранения монопольного положения в сегменте интернет-поиска и рекламы. Тогда же Google заявила о намерении обжаловать это решение.

Весной прошлого года Google и Министерство юстиции США участвовали в разбирательстве, в рамках которого суд определял, какие меры должен принять IT-гигант для решения сложившейся ситуации. В ходе слушаний в суде выступали представители Apple и Mozilla, а также конкурентов Google, таких как OpenAI. В сентябре 2025 года судья отклонил наиболее жёсткие из предлагаемых мер воздействия, включая принудительную продажу браузера Chrome. Это решение было воспринято, как победа Google: акции компании подорожали на 8 %.

Окончательное решение Мехта озвучил в декабре. Теперь же с подачей апелляции Google просит приостановить исполнение ранее утверждённого предписания. В компании заявили, что это может негативно отразиться на конфиденциальности данных пользователей из США, а также окажет воздействие на сторонних разработчиков.