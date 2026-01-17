Бывший глава разработки Tesla Optimus теперь будет строить роботов в Boston Dynamics

В июне 2025 года старший вице-президент Tesla и руководитель разработки человекоподобных роботов Optimus Милан Ковач (Milan Kovac) покинут компанию, пробыв в новой должности всего несколько месяцев. Теперь ему удалось устроиться советником и внешним директором в Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai Motor Group.

Как поясняет Electrek, об этом в минувшую пятницу сообщили южнокорейские СМИ. Имеющий бельгийское гражданство Ковач работал в Tesla с 2016 по 2025 годы, свой уход из компании он мотивировал желанием больше времени проводить с находящейся за пределами США семьёй, хотя положение дел с разработкой роботов в Tesla он позже и характеризовал не с лучшей стороны. На ранних этапах своей карьеры в компании он курировал разработку фирменного автопилота Tesla, и только потом начал заниматься человекоподобными роботами. Принято считать, что уход Ковача из Tesla вынудил компанию задержать начало серийного выпуска Optimus из-за необходимости срочно внести изменения в конструкцию роботов.

Boston Dynamics в период своей независимости был одним из самых многообещающих американских стартапов, создающих роботов разной компоновки, включая и человекоподобных. На уровне разработки все модели роботов этой марки выглядели впечатляюще, но проблема заключалось в том, что у небольшой компании просто не было ресурсов для организации их массового выпуска. Инвестор с глубоким карманом нашёлся в декабре 2020 года в лице южнокорейского конгломерата Hyundai Motor Group, а в июне следующего года сделка была закрыта, после чего Boston Dynamics перешла под контроль этого азиатского автопроизводителя.

Ковач становится не единственным выходцем из Tesla, который обрёл работу в структурах Hyundai. На уходящей неделе бывший инженер Tesla и Nvidia Пак Мин Ву (Park Minwoo) возглавил подразделение Advanced Vehicle Platform и 42dot — структуры, имеющие отношение к созданию автомобильного автопилота Hyundai.