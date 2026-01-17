Сегодня 17 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Бывший глава разработки Tesla Optimus те...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бывший глава разработки Tesla Optimus теперь будет строить роботов в Boston Dynamics

В июне 2025 года старший вице-президент Tesla и руководитель разработки человекоподобных роботов Optimus Милан Ковач (Milan Kovac) покинут компанию, пробыв в новой должности всего несколько месяцев. Теперь ему удалось устроиться советником и внешним директором в Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai Motor Group.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как поясняет Electrek, об этом в минувшую пятницу сообщили южнокорейские СМИ. Имеющий бельгийское гражданство Ковач работал в Tesla с 2016 по 2025 годы, свой уход из компании он мотивировал желанием больше времени проводить с находящейся за пределами США семьёй, хотя положение дел с разработкой роботов в Tesla он позже и характеризовал не с лучшей стороны. На ранних этапах своей карьеры в компании он курировал разработку фирменного автопилота Tesla, и только потом начал заниматься человекоподобными роботами. Принято считать, что уход Ковача из Tesla вынудил компанию задержать начало серийного выпуска Optimus из-за необходимости срочно внести изменения в конструкцию роботов.

Boston Dynamics в период своей независимости был одним из самых многообещающих американских стартапов, создающих роботов разной компоновки, включая и человекоподобных. На уровне разработки все модели роботов этой марки выглядели впечатляюще, но проблема заключалось в том, что у небольшой компании просто не было ресурсов для организации их массового выпуска. Инвестор с глубоким карманом нашёлся в декабре 2020 года в лице южнокорейского конгломерата Hyundai Motor Group, а в июне следующего года сделка была закрыта, после чего Boston Dynamics перешла под контроль этого азиатского автопроизводителя.

Ковач становится не единственным выходцем из Tesla, который обрёл работу в структурах Hyundai. На уходящей неделе бывший инженер Tesla и Nvidia Пак Мин Ву (Park Minwoo) возглавил подразделение Advanced Vehicle Platform и 42dot — структуры, имеющие отношение к созданию автомобильного автопилота Hyundai.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские компании значительно обогнали Tesla и Figure AI по поставкам человекоподобных роботов
Человекоподобные роботы переоценены: даже их разработчики признают, что до «замены человека» ещё очень далеко
Я устал, я полежу: робот Tesla Optimus картинно рухнул на мероприятии, потеряв связь с оператором
Бигтехи повадились поглощать ИИ-стартапы, просто нанимая всех их сотрудников — FTC начала проверку
Ветеран Qualcomm перешёл в Intel, чтобы разрабатывать серверные GPU
Акции Micron взлетели на 8 % — ИИ требует всё больше памяти
Теги: tesla, optimus, человекообразный робот, hyundai, boston dynamics
tesla, optimus, человекообразный робот, hyundai, boston dynamics
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.