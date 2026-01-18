На своих предприятиях Tesla уже эксплуатирует около 1000 человекоподобных роботов Optimus

Отсутствие публичных демонстраций человекоподобных роботов Tesla Optimus в последние месяцы не означает, что прогресса в их разработке и применении не наблюдается. Фактически, компания уже распределила около 1000 таких роботов по своим предприятиям, включая американские в Техасе и Фримонте, где они начинают втягиваться в производственную деятельность и совершенствовать будущие навыки.

Исторически считалось, что человекоподобные роботы на производстве не совсем уместны и рациональны, поскольку набор специализированных манипуляторов обходился дешевле и лучше справлялся с какими-то фиксированными функциями. Однако, по мере развития робототехники концепция начала меняться. Во-первых, считается, что человекоподобный робот более универсален, его можно долго и эффективно использовать в условиях постоянно меняющихся технологических процессов. Во-вторых, их стоимость снижается, а операционные возможности могут постоянно совершенствоваться за счёт модернизации программного обеспечения. Tesla, в частности, стремится снизить стоимость своих человекоподобных роботов до $20 000 или $30 000 за штуку.

Пока роботы Optimus на предприятиях Tesla главным образом перемещают грузы или обучаются сортировать аккумуляторные ячейки для электромобилей, либо комплектовать тяговые батареи ими же. Компания уже применяет на своих предприятиях роботов Optimus третьего поколения, которые оснащаются более совершенными кистевыми манипуляторами с 22 степенями свободы в соответствующих узлах. Приводные механизмы переехали в район предплечья, управление пальцами происходит при помощи подобия сухожилий, как в кисти человека, а ещё на кончиках пальцев Optimus имеются специальные датчики, позволяющие строго дозировать усилие захвата при работе с предметами разной прочности.

На стороне программного обеспечения за обучение роботов отвечает архитектура FSD v15, которая изначально создавалась для фирменного автопилота на транспорте. Она позволяет роботу Optimus оценивать окружающую обстановку при помощи восьми камер, быстро обучаться новым операциям и транслировать результат непосредственно в команды исполнительным механизмам. По сути, обучить робота новым операциям теперь можно буквально за несколько часов вместо традиционных нескольких недель тщательного программирования.

Вместо больших языковых моделей, которые типичны для обработки информации в сфере искусственного интеллекта, в робототехнике начинают применяться большие поведенческие модели (LBM), которые описывают взаимодействие системы с объектами в реальном мире. Tesla уже строит в Техасе обособленный корпус для массового производства человекоподобных роботов Optimus и рассчитывает выйти на выпуск 50 000 экземпляров к концу текущего года. Ещё через год при благоприятном стечении обстоятельств может дебютировать версия Optimus для бытового применения. По сути, это главным образом вопрос разработки программного обеспечения, ведь если на производстве робот функционирует в ограниченном и более предсказуемом пространстве, то в быту он не только столкнётся с большим разнообразием обстановки, но и необходимостью безопасно взаимодействовать с человеком и домашними животными.

С точки зрения нового этапа промышленной революции для успешного замещения человеческого труда на производстве гуманоидным роботам предстоит решить ряд технических проблем. Во-первых, они должны длительное время обходиться без подзарядки тяговых батарей. Сообщается, что роботы Optimus уже могут без остановки работать по 8–10 часов, и этого уже вполне достаточно, чтобы заменить три смены рабочих пропорциональным количеством роботов. Во-вторых, нужно решить проблему износа исполнительных механизмов, которые в условиях непрерывной работы будут выходить из строя регулярно и перед этим терять свои эксплуатационные характеристики.

С одной стороны, массовое внедрение человекоподобных роботов на производстве открывает для работодателей новые перспективы повышения эффективности бизнеса. С другой стороны, замещение человека в этой сфере грозит социальными потрясениями. Появляются и новые способы заработать на буме робототехники. Разработчики ПО могут предлагать различные решения, которые позволят универсальным человекоподобным роботам находить применение на производстве, в логистике, в сфере ухода за больными и престарелыми людьми, а также на стройке и в интерьерных работах.