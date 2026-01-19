Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Существенно снизить зависимость по чипам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Существенно снизить зависимость по чипам от Тайваня удастся не ранее середины этого столетия

Власти США так активно взялись за локализацию предприятий TSMC, что политическому руководству острова пришлось оправдываться перед соотечественниками. Эксперты считают, что даже поставив цель перенести основную часть производства чипов за пределы Тайваня, существенного перевеса удастся добиться не ранее середины этого века.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Напомним, на прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) заявил, что в обозримой перспективе власти страны хотели бы сосредоточить на её территории до 40 % производства чипов силами тайваньской TSMC. Чиновники с тайваньской стороны ожидают, что до 20 % производства чипов по технологиям 5 нм и тоньше в 2036 году будет сосредоточено в США. До 2030 года доля Тайваня в этой сфере всё равно не будет опускаться ниже 85 %.

Издание The Wall Street Journal пояснило, что обоюдное стремление властей Тайваня и США развивать производство чипов за пределами острова вызвано не только геополитическими факторами, основным из которых является предполагаемое стремление КНР вернуть Тайвань под свой контроль. Власти Тайваня являются крупнейшим акционером TSMC, им принадлежат около 7 % акций компании, поэтому её деятельность так или иначе вынуждена следовать политической конъюнктуре. На острове мало свободной земли, есть проблемы с энергоснабжением и доступом к пресной воде, здесь регулярно случаются стихийные бедствия, наносящие ущерб объектам полупроводниковой промышленности. Строить заводы за пределами Тайваня компании TSMC имеет смысл ради диверсификации подобных рисков.

Как стало известно на прошлой неделе, помимо шести запланированных к строительству в Аризоне предприятий по обработке кремниевых пластин, TSMC собирается построить дополнительные. Два предприятия по упаковке и тестированию чипов были запланированы к строительству в Аризоне изначально, компания планирует построить там ещё два, а в общей сложности количество заводов в США приблизится к двенадцати. По слухам, TSMC даже рассматривает возможность организации производства в ОАЭ, но связи этого государства с КНР настораживают чиновников, принимающих соответствующие решения. В Германии у TSMC появится совместное предприятие, и подобное уже существует и функционирует в Японии.

TSMC собирается не только увеличивать количество предприятий в США, но и сокращать их отставание от тайваньских в сфере скорости освоения новых технологий. При этом считается, что его можно сократить максимум до одного года, поскольку быстрее осуществить подобный перенос будет затруднительно, ведь изначально новые технологии всё равно будут осваиваться на Тайване.

Представители Висконсинского университета считают, что значимых величин миграция производства чипов с Тайваня за его пределы достигнет не ранее середины следующего десятилетия, а достичь своего рода независимости от острова мировая полупроводниковая отрасль сможет не ранее середины данного столетия. И все предшествующие годы потребуют сложной и дорогой работы в данном направлении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейшим клиентом TSMC теперь является Nvidia, а не Apple
Это другое: тайваньские власти заверили, что расширение производства чипов в США — это не релокация
Тайвань согласился вложить в экономику США не менее $250 млрд в обмен на снижение импортных пошлин
Micron купила завод PSMC за $1,8 млрд — всё оборудование «выбросят» ради выпуска HBM
Micron запустила строительство мегафабрики памяти в Нью-Йорке за $100 млрд — проекта ждали с 2022 года
Китай ударил по Nvidia: производство H200 поставили на паузу из-за таможенного запрета
Теги: tsmc, тайвань, тайваньские производители, производство микросхем
tsmc, тайвань, тайваньские производители, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.