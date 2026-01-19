Существенно снизить зависимость по чипам от Тайваня удастся не ранее середины этого столетия

Власти США так активно взялись за локализацию предприятий TSMC, что политическому руководству острова пришлось оправдываться перед соотечественниками. Эксперты считают, что даже поставив цель перенести основную часть производства чипов за пределы Тайваня, существенного перевеса удастся добиться не ранее середины этого века.

Напомним, на прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) заявил, что в обозримой перспективе власти страны хотели бы сосредоточить на её территории до 40 % производства чипов силами тайваньской TSMC. Чиновники с тайваньской стороны ожидают, что до 20 % производства чипов по технологиям 5 нм и тоньше в 2036 году будет сосредоточено в США. До 2030 года доля Тайваня в этой сфере всё равно не будет опускаться ниже 85 %.

Издание The Wall Street Journal пояснило, что обоюдное стремление властей Тайваня и США развивать производство чипов за пределами острова вызвано не только геополитическими факторами, основным из которых является предполагаемое стремление КНР вернуть Тайвань под свой контроль. Власти Тайваня являются крупнейшим акционером TSMC, им принадлежат около 7 % акций компании, поэтому её деятельность так или иначе вынуждена следовать политической конъюнктуре. На острове мало свободной земли, есть проблемы с энергоснабжением и доступом к пресной воде, здесь регулярно случаются стихийные бедствия, наносящие ущерб объектам полупроводниковой промышленности. Строить заводы за пределами Тайваня компании TSMC имеет смысл ради диверсификации подобных рисков.

Как стало известно на прошлой неделе, помимо шести запланированных к строительству в Аризоне предприятий по обработке кремниевых пластин, TSMC собирается построить дополнительные. Два предприятия по упаковке и тестированию чипов были запланированы к строительству в Аризоне изначально, компания планирует построить там ещё два, а в общей сложности количество заводов в США приблизится к двенадцати. По слухам, TSMC даже рассматривает возможность организации производства в ОАЭ, но связи этого государства с КНР настораживают чиновников, принимающих соответствующие решения. В Германии у TSMC появится совместное предприятие, и подобное уже существует и функционирует в Японии.

TSMC собирается не только увеличивать количество предприятий в США, но и сокращать их отставание от тайваньских в сфере скорости освоения новых технологий. При этом считается, что его можно сократить максимум до одного года, поскольку быстрее осуществить подобный перенос будет затруднительно, ведь изначально новые технологии всё равно будут осваиваться на Тайване.

Представители Висконсинского университета считают, что значимых величин миграция производства чипов с Тайваня за его пределы достигнет не ранее середины следующего десятилетия, а достичь своего рода независимости от острова мировая полупроводниковая отрасль сможет не ранее середины данного столетия. И все предшествующие годы потребуют сложной и дорогой работы в данном направлении.