Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Память дорожает всерьёз и надолго: цены ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Память дорожает всерьёз и надолго: цены DDR4, DDR3 и NOR Flash будут расти не только в этом квартале

Механизмы воздействия бума ИИ на рынок микросхем памяти давно понятны. Производители сосредотачиваются на самых выгодных видах продукции, в результате предложение менее актуальных типов памяти стремительно сокращается, а цены растут. В этом квартале микросхемы DDR4 могут подорожать на 50 %, цены на DDR3 и NOR Flash тоже ползут вверх.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

По данным Commercial Times, в текущем квартале цены на память типа DDR4 вырастут последовательно на 50 %, и во втором квартале они продолжат расти по инерции. Переход на выпуск DDR5 провоцирует сокращение поставок DDR4, а спрос на память этого поколения не думает снижаться. В частности, интерес к DDR4 почувствовали даже производители материнских плат для ПК, не говоря уже о конечных пользователях.

С другой стороны, производство DDR3 сокращается ещё сильнее, хотя память этого типа по-прежнему используется в сетевом и телекоммуникационном оборудовании, и больше всего востребованы микросхемы большой ёмкости. Цены на DDR3 на этом фоне тоже стремительно растут. Как ожидают тайваньские источники, цены на DRAM будут расти на протяжении всего 2026 года. Представители TrendForce прогнозируют, что только в этом квартале контрактные цены вырастут на 55–60 % по сравнению с предыдущим кварталом.

В сегменте твердотельной памяти активнее всего дорожает NAND типов SLC и MLC, в текущем квартале на 20 или 30 % вырастут цены на NOR Flash. Впрочем, рост цен открывает определённые возможности для тайваньских производителей памяти, поскольку они стремятся занимать освобождаемые зарубежными конкурентами рыночные ниши. Поставщики памяти начали пересматривать контрактные цены несколько раз за квартал, постоянно их повышая, и очередной раунд переговоров должен пройти с конца января по февраль. Ожидается, что цены вырастут сильнее, чем закладывалось в прогноз покупателями. Как считают в TrendForce, контрактные цены на NAND в этом квартале последовательно вырастут на 33–38 %.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ откатил рынок ПК на десять лет: бюджетные геймеры массово возвращаются к DDR3
Рост цен на DRAM чуть замедлился к концу года, но это временное явление
За прошлую неделю цены на память DRAM подскочили в среднем на 5,4 % и это не предел
Существенно снизить зависимость по чипам от Тайваня удастся не ранее середины этого столетия
Micron купила завод PSMC за $1,8 млрд — всё оборудование «выбросят» ради выпуска HBM
Micron запустила строительство мегафабрики памяти в Нью-Йорке за $100 млрд — проекта ждали с 2022 года
Теги: dram, ddr4, ddr3, флеш-память, цены
dram, ddr4, ddr3, флеш-память, цены
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.