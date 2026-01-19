Память дорожает всерьёз и надолго: цены DDR4, DDR3 и NOR Flash будут расти не только в этом квартале

Механизмы воздействия бума ИИ на рынок микросхем памяти давно понятны. Производители сосредотачиваются на самых выгодных видах продукции, в результате предложение менее актуальных типов памяти стремительно сокращается, а цены растут. В этом квартале микросхемы DDR4 могут подорожать на 50 %, цены на DDR3 и NOR Flash тоже ползут вверх.

По данным Commercial Times, в текущем квартале цены на память типа DDR4 вырастут последовательно на 50 %, и во втором квартале они продолжат расти по инерции. Переход на выпуск DDR5 провоцирует сокращение поставок DDR4, а спрос на память этого поколения не думает снижаться. В частности, интерес к DDR4 почувствовали даже производители материнских плат для ПК, не говоря уже о конечных пользователях.

С другой стороны, производство DDR3 сокращается ещё сильнее, хотя память этого типа по-прежнему используется в сетевом и телекоммуникационном оборудовании, и больше всего востребованы микросхемы большой ёмкости. Цены на DDR3 на этом фоне тоже стремительно растут. Как ожидают тайваньские источники, цены на DRAM будут расти на протяжении всего 2026 года. Представители TrendForce прогнозируют, что только в этом квартале контрактные цены вырастут на 55–60 % по сравнению с предыдущим кварталом.

В сегменте твердотельной памяти активнее всего дорожает NAND типов SLC и MLC, в текущем квартале на 20 или 30 % вырастут цены на NOR Flash. Впрочем, рост цен открывает определённые возможности для тайваньских производителей памяти, поскольку они стремятся занимать освобождаемые зарубежными конкурентами рыночные ниши. Поставщики памяти начали пересматривать контрактные цены несколько раз за квартал, постоянно их повышая, и очередной раунд переговоров должен пройти с конца января по февраль. Ожидается, что цены вырастут сильнее, чем закладывалось в прогноз покупателями. Как считают в TrendForce, контрактные цены на NAND в этом квартале последовательно вырастут на 33–38 %.