Rockstar подарит умирающему фанату возможность сыграть в GTA VI до релиза

Ожидание амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI растянулось на долгие 13 лет, и как минимум один преданный фанат рискует не дожить до заветной даты. Rockstar Games не осталась в стороне.

Как подметил портал Insider Gaming, технический дизайнер Ubisoft Toronto Энтони Армстронг (Anthony Armstrong) поделился историей родственника, которому Rockstar позволит сыграть в GTA VI до релиза.

По словам Армстронга, член его семьи (большой фанат GTA) годами боролся с раком, но недавно получил страшный диагноз — ему осталось меньше года. До ноябрьского релиза GTA VI родственник может и не дожить.

На фоне неутешительных вестей Армстронг попросил Rockstar устроить родственнику эксклюзивный плейтест GTA VI, и призыв не остался без ответа. Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) пообещал связать Армстронга с командой.

«Последнее обновление: сегодня мы поговорили с ними, и есть отличные новости. Большего сказать не могу, но спасибо всем вам от глубины души», — написал Армстронг в уже удалённом сообщении на площадке LinkedIn.

Примечательно, что это не первая подобная история. В 2018 году Rockstar подарила умирающему фанату возможность попробовать ковбойский боевик с открытым миром Red Dead Redemption 2 до официального релиза.

Релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Rockstar до сих пор не утвердила контент, который появится в финальной версии игры.