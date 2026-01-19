ИИ не убивает рабочие места, но делает их менее доступными для новичков

Исследователи выяснили, что угроза для рынка труда со стороны генеративного искусственного интеллекта пока проявляется лишь немногим сильнее по сравнению с другими факторами технологической революции в прошлом: внедрением компьютеров и появлением интернета соответственно. Опытным специалистам ИИ даже помогает в работе, а вот молодым специалистам становится сложнее найти работу.

На рынок труда США, как отмечает Financial Times со ссылкой на данные исследования CPS, распространение генеративного искусственного интеллекта пока не оказало более выраженного влияния по сравнению с внедрением ПК или появлением интернета в сопоставимых периодах. Правительства многих стран сейчас больше обеспокоены ускорением внедрения ИИ, а не защитой рынка труда от его влияния, но рано или поздно им придётся учитывать социальные факторы.

Недавний рост безработицы среди выпускников вузов в США и Европе, по мнению аналитиков, может в большей степени объясняться геополитической нестабильностью, ростом налогов в Великобритании и демографическими факторами, а не влиянием ИИ как таковым. Кроме того, руководству компаний иногда проще объяснить инвесторам, что персонал они сокращают из-за роста эффективности, достигаемого внедрением ИИ, а не по другим причинам. Молодым специалистам при этом становится сложнее найти работу в сфере технической поддержки и финансовых услуг, поскольку они первыми ухватились за возможность заменить человека искусственным интеллектом.

Прикладная автоматизация бизнес-процессов теперь доступна людям без глубоких технических познаний, в итоге производительность труда существующих сотрудников повышается, сокращая потребность в новых вакансиях. Небольшие компании теперь могут быстрее масштабировать бизнес и меньше зависеть от услуг сторонних консультантов, которых нередко заменяет ИИ. В штате компаний ИИ при этом редко вытесняет людей, хотя потребность в дополнительных кадровых ресурсах и сокращается. Бизнес мог бы добиваться большего, если бы больше внимания уделял обучению своих сотрудников работе с ИИ.

Молодому поколению работников при этом сложнее справиться с наблюдаемыми изменениями. Они получали образование, следуя советам своих родителей и старших товарищей, рассчитывая получить работу, которая гарантировала бы им определённую стабильность и экономический достаток. На практике же они сталкиваются с тем, что полученные за годы учёбы навыки просто не востребованы рынком. Это не только социологическая, но и психологическая проблема, и решать её необходимо на государственном уровне.