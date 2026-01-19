Ещё одна Prey 2, которую мы потеряли: отменённый MMO-шутер Blackbird от создателей The Elder Scrolls Online показался на видео

Отменённый руководством Microsoft амбициозный научно-фантастический онлайновый шутер от ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) впервые показался на публике, хоть и в неофициальном формате.

Напомним, проект проходил под кодовым названием Blackbird. Игра находилась в разработке с 2018 года и впечатлила даже гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), но прошлым летом оказалась отменена.

Закулисное видео с закрытой демонстрации Blackbird опубликовал пользователь OMG_alia с форума Reddit, а впоследствии двухминутным роликом у себя в микроблоге поделился испанский инсайдер eXtas1s.

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming подтвердил подлинность ролика. Внутри ZeniMax он использовался для демонстрации освещения на движке Unreal Engine 4.

Видео позволяет взглянуть на футуристический город и его обитателей, включая людей и антропоморфных животных (вроде прямоходящих носорогов). Пользователям демонстрация Blackbird напомнила об отменённой Prey 2.

По слухам, Blackbird была лутер-шутером от третьего лица в духе Destiny с налётом нуара (см. «Бегущий по лезвию») и вертикальным геймплеем (двойной прыжок, крюк-кошка, лазание по стенам). Релиз планировался в 2028 году.

Начальство отзывалось о Blackbird исключительно позитивно, поэтому отмена игры стала для команды шоком. Из-за закрытия проекта президент ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор (Matt Firor) покинул студию.