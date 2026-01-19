Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Ещё одна Prey 2, которую мы потеряли: от...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ещё одна Prey 2, которую мы потеряли: отменённый MMO-шутер Blackbird от создателей The Elder Scrolls Online показался на видео

Отменённый руководством Microsoft амбициозный научно-фантастический онлайновый шутер от ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) впервые показался на публике, хоть и в неофициальном формате.

Источник изображения: ZeniMax Online Studios

Источник изображения: ZeniMax Online Studios

Напомним, проект проходил под кодовым названием Blackbird. Игра находилась в разработке с 2018 года и впечатлила даже гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), но прошлым летом оказалась отменена.

Закулисное видео с закрытой демонстрации Blackbird опубликовал пользователь OMG_alia с форума Reddit, а впоследствии двухминутным роликом у себя в микроблоге поделился испанский инсайдер eXtas1s.

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming подтвердил подлинность ролика. Внутри ZeniMax он использовался для демонстрации освещения на движке Unreal Engine 4.

Видео позволяет взглянуть на футуристический город и его обитателей, включая людей и антропоморфных животных (вроде прямоходящих носорогов). Пользователям демонстрация Blackbird напомнила об отменённой Prey 2.

Prey 2 (источник изображения: Bethesda Softworks)

Prey 2 (источник изображения: Bethesda Softworks)

По слухам, Blackbird была лутер-шутером от третьего лица в духе Destiny с налётом нуара (см. «Бегущий по лезвию») и вертикальным геймплеем (двойной прыжок, крюк-кошка, лазание по стенам). Релиз планировался в 2028 году.

Начальство отзывалось о Blackbird исключительно позитивно, поэтому отмена игры стала для команды шоком. Из-за закрытия проекта президент ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор (Matt Firor) покинул студию.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Священник против демонов: инсайдер раскрыл подробности отменённого шутера от соавтора Doom и заинтриговал фанатов старой id Software
Инсайдер раскрыл подробности отменённого перезапуска Legacy of Kain от разработчиков Deus Ex: Mankind Divided
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light
Marathon скоро выйдет из тени — на Xbox засветился новый геймплейный трейлер с датой выхода
Rockstar подарит умирающему фанату возможность сыграть в GTA VI до релиза
В Xbox Cloud Gaming может скоро появиться бесплатный доступ — но с рекламой
Теги: zenimax online studios, лутер-шутер, mmo
zenimax online studios, лутер-шутер, mmo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.