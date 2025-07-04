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Создатели The Elder Scrolls Online готовили смесь Destiny и «Бегущего по лезвию» — Фил Спенсер не мог оторваться от игры, но её всё равно отменили

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) поделился информацией об отменённой из-за недавней волны увольнений в Xbox новой MMORPG от ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) под кодовым названием Blackbird.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

По данным Шрайера, Blackbird была фантастическим онлайновым лутер-шутером от третьего лица в духе Destiny с налётом нуара (см. «Бегущий по лезвию») и вертикальным геймплеем (двойной прыжок, крюк-кошка, лазание по стенам).

Blackbird создавалась с 2018 года на новом движке. Из-за успеха TES Online игра отошла на второй план, но в последнее время достигла значительного прогресса: команда разрослась до 300 человек и нацеливалась на релиз в 2028-м.

Источник изображения: Bungie

Источник изображения: Bungie

В марте команда впечатлила руководство Xbox вертикальным срезом — главе Xbox Game Studios Мэтту Бути (Matt Booty) пришлось отбирать контроллер у гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), чтобы оторвать того от демо.

Начальство отзывалось о Blackbird исключительно позитивно, поэтому отмена игры стала для команды шоком. На фоне закрытия проекта президент ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор (Matt Firor) объявил о решении покинуть студию.

Кодовым названием игры сначала было Kestrel, но это слово решили приберечь для финального заголовка (источник изображения: Xbox)

Кодовым названием игры сначала было Kestrel, но это слово решили приберечь для финального заголовка (источник изображения: Xbox)

Сотрудникам не объяснили причину отмены Blackbird. Возможно, в Xbox сочли проект чересчур дорогим и/или рискованным — игр-сервисов на рынке хоть отбавляй, а успешные можно пересчитать по пальцам.

Blackbird не была единственной жертвой увольнений в Xbox. Среди прочего, Microsoft отменила Everwild и Perfect Dark, а также отозвала финансирование сторонних проектов вроде нового шутера от Romero Games.

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Теги: zenimax online studios, ролевая игра, шутер, mmo, xbox, microsoft
zenimax online studios, ролевая игра, шутер, mmo, xbox, microsoft
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