В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2

Отменённый более 10 лет назад научно-фантастический шутер Prey 2 от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из американской Human Head Studios засветился во второй за последние недели утечке.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, в конце августа 20 минут геймплея Prey 2 загрузил на YouTube бывший ведущий дизайнер уровней Human Head Studios Дэвид Халстед (David Halsted), однако с тех пор специалист ролики удалил (или скрыл).

На новую утечку обратил внимание глава издательства New Blood Interactive Дэйв Ошри (Dave Oshry). Некто passportk2 с форума Duke4 выложил подборку геймплейных отрывков из Prey 2 общей длительностью почти пять минут.

Опубликованные passportk2 фрагменты игрового процесса Prey 2 оформлены в виде ссылок на хостинг Imgur. Для повышения удобства восприятия Ошри объединил сегменты в единый ролик (см. вставку ниже).

Видео демонстрирует фрагмент обучающей секции, механику паркура, первое знакомство с футуристическим городом, выполнение взятого задания в открытом мире и перестрелки с пришельцами.

События Prey 2 должны были развернуться в инопланетном мире Exodus, где игрокам в роли американского маршала Киллиана Сэмюэлса предстояло стать охотником за головами и объединить силы с Томми — протагонистом первой Prey.

Prey 2 создавалась в период с 2009 по 2011 год и была официально отменена в 2014-м. Вслед за этим наработки по игре достались Arkane Studios, остинское подразделение которой в 2017-м выпустило свою Prey, с оригинальной никак не связанную.

Теги: prey 2, human head studios, bethesda softworks, шутер
