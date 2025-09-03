Сегодня 04 сентября 2025
Бывший работник Bethesda показал 20 минут геймплея отменённой Prey 2

Амбициозный научно-фантастический шутер Prey 2 от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из американской Human Head Studios отменили более 10 лет назад, однако недавно у фанатов появился новый повод вспомнить об игре.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Накануне пользователи наткнулись на пять опубликованных в сервисе YouTube новых геймплейных роликов Prey 2. Они были загружены в период с 27 по 29 августа, но до сих пор оставались незамеченными.

Видео выложил Дэвид Халстед (David Halsted) — бывший ведущий дизайнер уровней Human Head Studios. До недавнего времени специалист был главным архитектором в Zenimax Online Studios, но попал под июльскую волну увольнений в Microsoft.

Обнародованные Халстедом ролики (см. плейлист выше) включают вступление Prey 2, 9-минутное прохождение демоверсии, пролёт над локацией подземного города, короткое боевое столкновение и демонстрацию прототипа механики погони.

Видео демонстрируют Prey 2 на разных этапах производства: вступительная сцена выглядит почти законченной, тогда как в остальных отрывках фигурируют явные недоработки (вроде отсутствующего звука и блоков вместо окружения).

События Prey 2 должны были развернуться в инопланетном мире Exodus, где игрокам предстояло стать охотником за головами. Обещали шутер от первого лица с укрытиями, паркуром и открытым миром.

Prey 2 создавалась в период с 2009 по 2011 год и была официально отменена в 2014-м. Вслед за этим наработки по игре достались Arkane Studios, остинское подразделение которой в 2017-м выпустило свою Prey, с оригинальной никак не связанную.

Источник:

prey 2, human head studios, bethesda softworks, шутер
