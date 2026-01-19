Инсайдер подтвердил, ремейк какой Resident Evil анонсируют в 2026 году — это не Resident Evil 5

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) у себя в микроблоге прокомментировал разгоревшиеся с новой силой слухи о ремейке экшен-хоррора Resident Evil 5 от японского издателя и разработчика Capcom.

Началось всё с того, что известная по роли Шевы Аломар из Resident Evil 5 актриса Карен Дайер (Karen Dyer) под псевдонимом Eva La Dare заинтриговала фанатов тизером некоего мартовского анонса.

Своё сообщение Дайер сопроводила хештегами, связанными с Шевой, Resident Evil 5 и 30-летием серии, поэтому поклонники предсказуемо увидели в публикации намёк на потенциальный ремейк Resident Evil 5.

По словам Dusk Golem, Дайер намекает на нечто другое, нежели ремейк Resident Evil 5: ни в марте, ни на протяжении всего 2026 года Capcom представлять переосмысление пятой части якобы не собирается.

«Вместо этого в [2026] году будет представлен ремейк RE, [название которого] начинается на C и заканчивается на ode Veronica, я обещаю вам», — заверил Dusk Golem фанатов.

О том, что ремейки Resident Evil Code: Veronica (2000) и Resident Evil Zero (2002) находятся в разработке, Dusk Golem рассказывал ещё весной 2024 года. Существование обоих проектов подтвердили источники Video Games Chronicle.

Согласно информации Dusk Golem, ремейк Resident Evil Code: Veronica выйдет в 2027 году, а апгрейд Resident Evil Zero придётся ждать до 2028-го. Оба переосмысления якобы менее амбициозны, чем обновлённая Resident Evil 4.