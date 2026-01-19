ПК снова для богатых: DDR5 в Европе подорожала в 4,4 раза за полгода, цены DDR4 и DDR3 тоже взлетают

Кратное увеличение стоимости популярных модулей оперативной памяти начали в прошлом году замечать даже те, кто не особо интересовался положением дел на рынке компьютерных комплектующих. Представители ресурса 3DCenter выяснили, что в немецкой рознице стоимость модулей DDR5 в среднем выросла с июля в 4,4 раза.

Как поясняют авторы исследования, чем дешевле изначально был модуль DDR5, тем сильнее выросла его цена в рознице за последние месяцы. В целом, в сегменте DDR5 самым динамичным с точки зрения роста цен в немецкой рознице оказался декабрь, поскольку за соответствующий месяц стоимость модулей DDR5 на местном рынке выросла на 93 %. Ноябрь в этом отношении ограничился полуторакратным удорожанием DDR5, а январь пусть пока и не закончился, продемонстрировал увеличение стоимости на 27,6 %. В среднем розничные цены на модули DDR5 в Германии с июля прошлого года по середину января нынешнего выросли на 340 %.

В случае с модулями памяти типов DDR3 и DDR4 динамика цен в немецкой рознице не была такой впечатляющей, и всё ограничилось ростом розничной стоимости на 219 % в среднем по рынку, но проблема заключается в том, что рост цен ускорялся с октября по январь включительно: в текущем месяце цены поднялись на 46,3 %. Соответственно, нельзя исключать, что DDR3 и DDR4 ещё наверстают упущенное на фоне DDR5, которая пока дорожает не так активно, как прошлой осенью.

Модули памяти для ноутбуков в исполнении SODIMM дорожали с разной интенсивностью: если в сегменте DDR3 всё ограничилось приростом от 75 до 134 %, то DDR5 показала увеличение цен от 216 до 344 % в зависимости от объёма модуля. В среднем по трём типам памяти мобильные модули SODIMM в немецкой рознице с июля по январь подорожали в три раза.

Твердотельные накопители во внутреннем исполнении за это время подорожали в среднем на 79 %, причём варианты под M.2 росли в цене сильнее, чем модели с интерфейсом Serial ATA. Классические жёсткие диски в исполнении 3,5 дюйма за период выросли в цене в среднем на 53 %. Внешние накопители (включая HDD и SSD) подорожали всего на 11 %. Игровые видеокарты AMD и Nvidia тоже прибавили в цене в среднем лишь на 14 %, хотя по некоторым моделям наблюдался рост цен на 21 % и даже 33 %, если говорить о старших решениях Nvidia, которые условно пригодны для ускорения вычислений.