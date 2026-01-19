Сегодня 19 января 2026
Проект, который дважды откладывали: Intel вновь активизировала строительство фабрик в Огайо

Изначально теперь уже бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассчитывал, что в прошлом году в штате Огайо будут построены два передовых предприятия, на которых начнётся выпуск чипов по технологии Intel 18A. Из-за финансовых трудностей запуск комплекса отложили до 2030 года, но возросшая активность строителей указывает на наличие у компании решимости реализовать этот проект.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как сообщает TrendForce со ссылкой на отраслевые источники, недавно генеральный подрядчик Intel по застройке участка земли в Огайо — компания Bechtel Manufacturing and Technology Group, приступила к активному поиску персонала, включая руководителей строительных проектов и электриков. Теперь предполагается, что на будущих предприятиях в Огайо Intel освоит технологию 14A. Поскольку сроки реализации проекта были перенесены уже два раза, текущая активность на площадке осуществляется с учётом наличия финансовых ресурсов, а потому все процессы растянуты во времени.

За три прошедших года строительная активность на площадке измеряется в 9,4 млн человеко-часов. На создание фундамента было направлено количество бетона, достаточное для возведения более чем 13 спортивных стадионов. По состоянию на февраль прошлого года, на подрядчиков Intel уже работали 156 жителей штата Огайо на постоянной основе. Впрочем, не всё так безоблачно. За прошедшее время Intel покинули более шести руководителей, так или иначе связанных со строительством комплекса в Огайо. Однако, некоторая часть освободившихся вакансий была позже занята, поэтому сомневаться в будущем проекта почти не приходится. Выпуск продукции по технологии Intel 14A планируется начать в 2027 году, но на других предприятиях компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, intel 14a, сша, производство микросхем
