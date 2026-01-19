Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Главный офис разработчиков GTA VI получи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Главный офис разработчиков GTA VI получил повреждения из-за взрыва в котельной

За последние недели вокруг увольнения трёх десятков разработчиков GTA VI разгорелся нешуточный скандал, но сегодня офис Rockstar North сотрясло происшествие другого рода.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Как сообщает шотландская газета The Herald, ранним утром 19 января к офису Rockstar North в Эдинбурге прибыли семь машин пожарно-спасательной службы — около 5:00 по местному времени в здании прозвучал взрыв. Полиция оцепила территорию.

Официального объяснения на момент публикации предоставлено не было, но, по данным The Herald, ситуация стала результатом взрыва в котельной. Пострадавших среди сотрудников студии нет.

По словам представителя пожарно-спасательной службы, пожарные занимались устранением структурных повреждений здания около четырёх часов — специалисты покинули место происшествия в 9:21 по местному времени.

Источник изображения: Alan Simpson

Источник изображения: Alan Simpson

Rockstar North возглавляет разработку горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI. Релиз игры уже неоднократно переносили. Скажется ли сегодняшний инцидент на производстве, неясно.

Напомним, GTA VI готовилась к релизу ещё прошлой осенью, однако сначала Rockstar Games отложила премьеру на полгода, до 26 мая 2026-го, а затем ещё на шесть месяцев — до 19 ноября 2026-го.

GTA VI пока подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Rockstar подарит умирающему фанату возможность сыграть в GTA VI до релиза
Британский суд встал на сторону Rockstar в деле об уволенных со скандалом разработчиках GTA VI, но борьба ещё не окончена
Rockstar до сих пор не приступила к полировке GTA VI и не может допустить осечки — от игры «зависит судьба всего акционерного капитала Take-Two»
Крупнейшее социологическое исследование по видео­играм в России опровергло главные мифы о российских геймерах
CD Projekt Red заблокировала популярный VR-мод для Cyberpunk 2077 спустя четыре года после его релиза
Инсайдер подтвердил, ремейк какой Resident Evil анонсируют в 2026 году — это не Resident Evil 5
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.