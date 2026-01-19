Главный офис разработчиков GTA VI получил повреждения из-за взрыва в котельной

За последние недели вокруг увольнения трёх десятков разработчиков GTA VI разгорелся нешуточный скандал, но сегодня офис Rockstar North сотрясло происшествие другого рода.

Как сообщает шотландская газета The Herald, ранним утром 19 января к офису Rockstar North в Эдинбурге прибыли семь машин пожарно-спасательной службы — около 5:00 по местному времени в здании прозвучал взрыв. Полиция оцепила территорию.

Официального объяснения на момент публикации предоставлено не было, но, по данным The Herald, ситуация стала результатом взрыва в котельной. Пострадавших среди сотрудников студии нет.

По словам представителя пожарно-спасательной службы, пожарные занимались устранением структурных повреждений здания около четырёх часов — специалисты покинули место происшествия в 9:21 по местному времени.

Rockstar North возглавляет разработку горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI. Релиз игры уже неоднократно переносили. Скажется ли сегодняшний инцидент на производстве, неясно.

Напомним, GTA VI готовилась к релизу ещё прошлой осенью, однако сначала Rockstar Games отложила премьеру на полгода, до 26 мая 2026-го, а затем ещё на шесть месяцев — до 19 ноября 2026-го.

GTA VI пока подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.