Сегодня 19 января 2026
3DNews Новости Software игры Бывший босс Assassin’s Creed подал на Ub...
Бывший босс Assassin’s Creed подал на Ubisoft в суд и потребовал почти миллион долларов за «замаскированное увольнение»

Бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté), в октябре покинувший Ubisoft после 20 лет работы, подал на французскую компанию в суд и требует финансовую компенсацию.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, Коте возглавлял Assassin’s Creed с 2022 года, а ушёл из Ubisoft через две недели после запуска Vantage Studios — нового «творческого дома» Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, которым частично владеет китайский IT-гигант Tencent.

Сообщается, что Коте была предложена руководящая должность в Vantage, но тот отказался. У специалиста были «свои ожидания и приоритеты в отношении создания и будущего» совместного с Tencent подразделения.

Марк-Алексис Коте

Марк-Алексис Коте

Как докладывает Radio-Canada, Коте обратился в Высший суд Квебека и требует от Ubisoft компенсации на сумму $935 тыс. (1,3 млн канадских долларов) за «замаскированное увольнение».

По мнению Коте, предложенные ему должности главы производства в Vantage Studios и руководителя «второстепенных франшиз» в другом «творческом доме» были бы «недопустимым понижением».

Коте считает, что действия Ubisoft являются примером злоупотребления власти и нанесли ущерб его репутации. Специалист требует выходное пособие в размере зарплаты за два года и $75 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

Представители Коте по запросу портала IGN подтвердили факт подачи иска. Издание Video Games Chronicle обратилось в Ubisoft за комментарием по поводу случившегося и получило ответ: «Мы не комментируем юридические вопросы».

Источник:

