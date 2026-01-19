Сегодня 19 января 2026
Эвакуационный шутер Marathon от создателей Destiny 2 выйдет 5 марта

Разработчики из американской студии Bungie (принадлежит Sony Interactive Entertainment) объявили, что их научно-фантастический PvPvE-шутер Marathon выйдет 5 марта. Геймплейный трейлер, появившийся раньше времени в центре сообщества игры на Xbox, содержал достоверную информацию.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Marathon предложит геймерам стать наёмниками (бегунами), которые отправятся изучать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Оказавшись на непредсказуемой территории, пользователь в одиночку или с отрядом станет исследовать зоны в поисках ценностей.

На старте будет доступно шесть оболочек бегуна для разных игровых стилей, среди которых есть «Разрушитель», «Разведчик» или «Вор». Разнообразие в геймплей также призван добавить богатый арсенал оружия, имплантов и апгрейдов оболочек.

Marathon создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость стандартного издания составит $40 предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте они недоступны. Заявлен полный перевод на русский язык (текст и озвучка).

Теги: шутер, marathon, bungie, sony interactive entertainment
