Marathon скоро выйдет из тени — на Xbox засветился новый геймплейный трейлер с датой выхода

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie пока не готовы назвать дату выхода своего научно-фантастического PvP-шутера Marathon, однако информация всё равно просочилась в Сеть.

Напомним, Marathon должна была стартовать 23 сентября 2025 года, однако релиз отложили до конца первого квартала 2026 года. Согласно декабрьскому анонсу, игра увидит свет на протяжении марта.

Как подметили пользователи Reddit, геймплейный трейлер Marathon с точной датой выхода раньше времени (ролик озаглавлен MarathonTeam) был опубликован в центре сообщества игры, который доступен для просмотра с консоли Xbox.

Согласно утечке, Marathon поступит в продажу 5 марта для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость стандартного издания составит $40, а, судя по трейлеру, игра также получит расширенное с набором Midnight Decay и не только.

В двухминутном ролике можно оценить улучшенную после критики сообщества графику, увидеть кадры игрового процесса и услышать голос Дюрандаля — ИИ в исполнении актёра Бена Старра (Ben Starr).

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Обещают три зоны на поверхности Тау Кита IV и эндгейм-локацию на корабле «Марафон», возможность настроить игру под себя благодаря разным оболочкам бегунов, модификацию оружия и полный перевод на русский.