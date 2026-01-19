Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Marathon скоро выйдет из тени — на Xbox ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Marathon скоро выйдет из тени — на Xbox засветился новый геймплейный трейлер с датой выхода

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie пока не готовы назвать дату выхода своего научно-фантастического PvP-шутера Marathon, однако информация всё равно просочилась в Сеть.

Источник изображений: Bungie

Источник изображений: Bungie

Напомним, Marathon должна была стартовать 23 сентября 2025 года, однако релиз отложили до конца первого квартала 2026 года. Согласно декабрьскому анонсу, игра увидит свет на протяжении марта.

Как подметили пользователи Reddit, геймплейный трейлер Marathon с точной датой выхода раньше времени (ролик озаглавлен MarathonTeam) был опубликован в центре сообщества игры, который доступен для просмотра с консоли Xbox.

Согласно утечке, Marathon поступит в продажу 5 марта для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость стандартного издания составит $40, а, судя по трейлеру, игра также получит расширенное с набором Midnight Decay и не только.

В двухминутном ролике можно оценить улучшенную после критики сообщества графику, увидеть кадры игрового процесса и услышать голос Дюрандаля — ИИ в исполнении актёра Бена Старра (Ben Starr).

По всей видимости, официальный анонс не за горами

По всей видимости, официальный анонс не за горами

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Обещают три зоны на поверхности Тау Кита IV и эндгейм-локацию на корабле «Марафон», возможность настроить игру под себя благодаря разным оболочкам бегунов, модификацию оружия и полный перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Arc Raiders продолжает радовать Nexon — более 12 миллионов проданных копий и почти миллион одновременных игроков
«Чёрт, словно совершенно другая игра»: Bungie показала, как изменилась графика Marathon по сравнению с раскритикованной «альфой»
Bungie уточнила, когда выйдет Marathon: цена, новый геймплей и подробности улучшений
Rockstar подарит умирающему фанату возможность сыграть в GTA VI до релиза
В Xbox Cloud Gaming может скоро появиться бесплатный доступ — но с рекламой
Far Cry 3 Classic Edition получит поддержку 60 кадров/с для PS5, Xbox Series X и S уже на следующей неделе
Теги: marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.