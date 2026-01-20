Сегодня 20 января 2026
Это окно в преступный мир: британские регуляторы упрекнули Meta✴ в рекламе нелегальных казино

Деятельность социальных сетей регулируется в большинстве стран мира, а в Великобритании представители Комиссии по азартным играм упрекнули администрацию Facebook и Instagram в молчаливом согласии на размещение рекламы нелегальных игровых сайтов. Директор ведомства буквально назвал такую рекламу «окном в преступный мир».

Источник изображения: Unsplash, Edge2Edge Media

Как добавил Тим Миллер (Tim Miller), на которого ссылается Bloomberg, если представителям комиссии удалось обнаружить, что рекламируемые интернет-площадки являются нелегальными, то и Meta Platforms имела все необходимые для этого возможности. «Они просто предпочитают не видеть этого», — заявил чиновник.

Формально, Meta требует от рекламодателей из сферы игорного бизнеса обладать лицензией в тех странах, на которые ориентируется их реклама. Британские регуляторы, как и власти многих других стран, усиливают борьбу с представителями нелегального игрового бизнеса в глобальной сети. Конкретно в Великобритании уже закрыты сотни тысяч сайтов, связанных с подобной преступной активностью, но вместо них появляются всё новые.

По словам Миллера, нелегальные операторы игорного бизнеса своей рекламой заманивают в свои сети уязвимую часть аудитории, они не платят налоги и могут просто обманывать своих клиентов. В Великобритании существует онлайн-сервис Gamstop, который позволяет людям с игровой зависимостью блокировать свой доступ к профильным сайтам, и правила предписывают участникам рынка интегрировать его на своих сайтах. Нелегальные игровые платформы подобную защиту игнорируют, именно по упоминанию её отсутствия их можно найти в рекламных объявлениях, что и сделали британские регуляторы.

Meta пошла навстречу надзорным органам, пообещав не только удалять сомнительные рекламные объявления по указанию регуляторов, но и применять собственные инструменты искусственного интеллекта для выявления нелегальной рекламы. Как показало исследование, реклама нелегальных игровых сайтов на страницах Meta чаще всего адресована жителям стран, где азартные игры запрещены: Индии, Малайзии и Саудовской Аравии, например.

Источник:

Теги: азартные игры, казино, реклама, социальные сети, великобритания
