Это окно в преступный мир: британские регуляторы упрекнули Meta✴ в рекламе нелегальных казино

Деятельность социальных сетей регулируется в большинстве стран мира, а в Великобритании представители Комиссии по азартным играм упрекнули администрацию Facebook✴ и Instagram✴ в молчаливом согласии на размещение рекламы нелегальных игровых сайтов. Директор ведомства буквально назвал такую рекламу «окном в преступный мир».

Как добавил Тим Миллер (Tim Miller), на которого ссылается Bloomberg, если представителям комиссии удалось обнаружить, что рекламируемые интернет-площадки являются нелегальными, то и Meta✴ Platforms имела все необходимые для этого возможности. «Они просто предпочитают не видеть этого», — заявил чиновник.

Формально, Meta✴ требует от рекламодателей из сферы игорного бизнеса обладать лицензией в тех странах, на которые ориентируется их реклама. Британские регуляторы, как и власти многих других стран, усиливают борьбу с представителями нелегального игрового бизнеса в глобальной сети. Конкретно в Великобритании уже закрыты сотни тысяч сайтов, связанных с подобной преступной активностью, но вместо них появляются всё новые.

По словам Миллера, нелегальные операторы игорного бизнеса своей рекламой заманивают в свои сети уязвимую часть аудитории, они не платят налоги и могут просто обманывать своих клиентов. В Великобритании существует онлайн-сервис Gamstop, который позволяет людям с игровой зависимостью блокировать свой доступ к профильным сайтам, и правила предписывают участникам рынка интегрировать его на своих сайтах. Нелегальные игровые платформы подобную защиту игнорируют, именно по упоминанию её отсутствия их можно найти в рекламных объявлениях, что и сделали британские регуляторы.

Meta✴ пошла навстречу надзорным органам, пообещав не только удалять сомнительные рекламные объявления по указанию регуляторов, но и применять собственные инструменты искусственного интеллекта для выявления нелегальной рекламы. Как показало исследование, реклама нелегальных игровых сайтов на страницах Meta✴ чаще всего адресована жителям стран, где азартные игры запрещены: Индии, Малайзии и Саудовской Аравии, например.