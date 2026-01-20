Спустя полгода после заморозки, Илон Маск решил возобновить работу над созданием суперкомпьютера Dojo 3

В августе прошлого года стало известно, что Tesla простилась с группой специалистов, которые работали над созданием суперкомпьютера Dojo. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) тогда заявил, что фирменные чипы AI5 и AI6 будут использоваться преимущественно для работы с уже обученными ИИ-моделями. На этой неделе он признался, что работа над Dojo 3 возобновлена.

Судя по краткой формулировке, которая появилась на личной странице миллиардера в социальной сети X, дизайн чипов AI5 настолько хорош, что для Tesla имеет смысл возобновить работу над созданием фирменного суперкомпьютера Dojo 3. Напомним, процессоры собственной разработки Tesla исторически намеревалась применять в бортовых системах активной помощи водителю электромобилей, позже решила использовать их для управления человекоподобными роботами Optimus, а в фирменный суперкомпьютер решила внедрить ради унификации.

Внутренняя структура суперкомпьютера Dojo 3 пока не определена, но она может подразумевать хотя бы частичное использование чипов AI5 и их преемников AI6, выпуском которых по заказу Tesla на территории Техаса должна заняться компания Samsung Electronics. Считается, что чипы AI5 и AI6 не очень хорошо годятся для обучения нейросетей, но они показывают впечатляющие результаты в инференсе. Исходя из такой расстановки приоритетов, Tesla и может заниматься компоновкой своего очередного суперкомпьютера.

Сообщив о возобновлении работы над созданием Dojo 3, Илон Маск попутно пригласил заинтересованных специалистов подавать резюме с примерами проблем, над решением которых им приходилось работать. По словам главы Tesla, «эти чипы будут самыми массовыми в мире». Судя по контексту, здесь имеются в виду процессоры AI5 собственной разработки. Маск позже добавил, что разработка AI5 была жизненно важна для Tesla, и компания бросила на это все ресурсы, а сам миллиардер на протяжении нескольких месяцев по субботам курировал эти работы. По его словам, AI5 будет весьма способным чипом, в одиночном исполнении сопоставимым с Nvidia Hopper, а в сдвоенном достигающим уровня быстродействия Blackwell. При этом решение Tesla будет существенно дешевле и значительно экономичнее с точки зрения энергопотребления.