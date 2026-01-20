OpenAI обещает, что в этом году начнётся практическое применение ИИ, годовая выручка стартапа уже превысила $20 млрд

Создавшая ChatGPT американская компания OpenAI до сих пор формально считается стартапом, за что ей прощают непрозрачную структуру финансирования и отсутствие явной ответственности перед инвесторами. Финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) на этой неделе заявила, что практическое внедрение ИИ начнётся в этом году, попутно рассказав о достижениях OpenAI.

Если в 2023 году стартап располагал 200 МВт вычислительных мощностей и зависел от единственного их провайдера (Microsoft), то сейчас он может предложить около 1,9 ГВт вычислительных мощностей, которые доступны благодаря сотрудничеству с множеством партнёров. Для сравнения, в 2024 году OpenAI располагала 0,6 ГВт вычислительных мощностей. Подобных темпов роста отрасль ещё не наблюдала ранее, по словам Фрайар, и если бы в этот период OpenAI имела доступ к большему объёму вычислительных мощностей, то это привело бы к более активному использованию ИИ клиентами и более быстрой монетизации данных сервисов.

В 2023 году приведённое значение годовой выручки OpenAI не превышало $2 млрд, в 2024 году показатель вырос до $6 млрд, а прошлый год она завершила, преодолев отметку $20 млрд. По словам представительницы стартапа, в текущем году он сделает всё возможное, чтобы 2026 год стал периодом практического применения ИИ. Приоритетом для OpenAI является сокращение разрыва между потенциальными возможностями ИИ и практическим использованием этих технологий на ежедневной основе со стороны простых людей, компаний и целых стран. «Возможности велики и доступны уже сейчас, особенно в здравоохранении, науке и корпоративном сегменте, где повышение интеллектуальности напрямую транслируется в улучшение результатов», — заявила финансовый директор OpenAI.

Развитие ИИ будет способствовать появлению новых бизнес-моделей, как уверена Сара Фрайар. Они будут возникать по мере того, как ИИ внедряется в сферу научных исследований, создания лекарств, энергетические системы и моделирование финансовых процессов. «Монетизация должна быть естественным дополнением к впечатлениям пользователей. Если не добавляется ценность, то ничего не сложится», — пояснила представительница стартапа.

Вчера издание Axios со ссылкой на руководителя OpenAI по политике Криса Лихэйна (Chris Lehane) заявило, что первое аппаратное устройство стартапа появится на рынке во второй половине текущего года. Сара Фрайар, в свою очередь, дала понять, что OpenAI в своих программных разработках в ближайшее время сосредоточится на создании агентов и средств автоматизации бизнес-процессов, которые позволяют работать непрерывно и учитывать прошлый контекст, а также выполнять действия в широком спектре инструментов. Она не скрывает, что OpenAI старается не держать основные средства на собственном балансе, а получает доступ к ресурсам через партнёров, сохраняя гибкость не только в их выборе, но и в аппаратной конфигурации ЦОД.