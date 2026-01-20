Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI обещает, что в этом году начнётся...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI обещает, что в этом году начнётся практическое применение ИИ, годовая выручка стартапа уже превысила $20 млрд

Создавшая ChatGPT американская компания OpenAI до сих пор формально считается стартапом, за что ей прощают непрозрачную структуру финансирования и отсутствие явной ответственности перед инвесторами. Финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) на этой неделе заявила, что практическое внедрение ИИ начнётся в этом году, попутно рассказав о достижениях OpenAI.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Если в 2023 году стартап располагал 200 МВт вычислительных мощностей и зависел от единственного их провайдера (Microsoft), то сейчас он может предложить около 1,9 ГВт вычислительных мощностей, которые доступны благодаря сотрудничеству с множеством партнёров. Для сравнения, в 2024 году OpenAI располагала 0,6 ГВт вычислительных мощностей. Подобных темпов роста отрасль ещё не наблюдала ранее, по словам Фрайар, и если бы в этот период OpenAI имела доступ к большему объёму вычислительных мощностей, то это привело бы к более активному использованию ИИ клиентами и более быстрой монетизации данных сервисов.

В 2023 году приведённое значение годовой выручки OpenAI не превышало $2 млрд, в 2024 году показатель вырос до $6 млрд, а прошлый год она завершила, преодолев отметку $20 млрд. По словам представительницы стартапа, в текущем году он сделает всё возможное, чтобы 2026 год стал периодом практического применения ИИ. Приоритетом для OpenAI является сокращение разрыва между потенциальными возможностями ИИ и практическим использованием этих технологий на ежедневной основе со стороны простых людей, компаний и целых стран. «Возможности велики и доступны уже сейчас, особенно в здравоохранении, науке и корпоративном сегменте, где повышение интеллектуальности напрямую транслируется в улучшение результатов», — заявила финансовый директор OpenAI.

Развитие ИИ будет способствовать появлению новых бизнес-моделей, как уверена Сара Фрайар. Они будут возникать по мере того, как ИИ внедряется в сферу научных исследований, создания лекарств, энергетические системы и моделирование финансовых процессов. «Монетизация должна быть естественным дополнением к впечатлениям пользователей. Если не добавляется ценность, то ничего не сложится», — пояснила представительница стартапа.

Вчера издание Axios со ссылкой на руководителя OpenAI по политике Криса Лихэйна (Chris Lehane) заявило, что первое аппаратное устройство стартапа появится на рынке во второй половине текущего года. Сара Фрайар, в свою очередь, дала понять, что OpenAI в своих программных разработках в ближайшее время сосредоточится на создании агентов и средств автоматизации бизнес-процессов, которые позволяют работать непрерывно и учитывать прошлый контекст, а также выполнять действия в широком спектре инструментов. Она не скрывает, что OpenAI старается не держать основные средства на собственном балансе, а получает доступ к ресурсам через партнёров, сохраняя гибкость не только в их выборе, но и в аппаратной конфигурации ЦОД.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI запустила дешёвую подписку на ChatGPT по всему миру
Трое выходцев из OpenAI вернулись в компанию, покинув ИИ-стартап Миры Мурати
OpenAI договорилась о покупке царь-ускорителей Cerebras на $10 млрд — чтобы снизить зависимость от Nvidia
Спустя полгода после заморозки, Илон Маск решил возобновить работу над созданием суперкомпьютера Dojo 3
Европа вдохновилась DeepSeek и ускорила создание своей альтернативы американскому ИИ
ПК снова для богатых: DDR5 в Европе подорожала в 4,4 раза за полгода, цены DDR4 и DDR3 тоже взлетают
Теги: openai, ии, chatgpt, финансы
openai, ии, chatgpt, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.