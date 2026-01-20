Сегодня 20 января 2026
Bungie подтвердила системные требования Marathon — для комфортной игры хватит RTX 2060

Вслед за датой выхода научно-фантастический эвакуационный шутер Marathon от принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie получил также системные требования.

Источник изображений: Bungie

Источник изображений: Bungie

Как подметили журналисты портала DSOGaming, информация об официальных «аппетитах» Marathon появилась на странице игры в цифровом магазине Steam (недоступна в российском регионе).

Для запуска Marathon на ПК хватит процессора уровня Intel Core i5-6600, видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) и 8 Гбайт оперативной памяти. Целевые показатели частоты кадров и разрешения не указаны.

Системные требования Marathon представлены ниже:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт), AMD Radeon RX 5500 XT (4 Гбайт) или Intel A580 (8 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3500;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт) или Intel A770 (16 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12.

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Обещают три зоны на поверхности Тау Кита IV и эндгейм-локацию на корабле «Марафон», возможность настроить игру под себя благодаря разным оболочкам бегунов, модификацию оружия и полный перевод на русский.

Marathon поступит в продажу 5 марта для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость стандартного издания составит $40, а расширенное продают за $60 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
