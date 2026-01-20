Китайские андроиды UBTech попробуют себя в сборке авиалайнеров Airbus

Сфера промышленного применения китайских человекоподобных роботов не ограничится домашним рынком, как можно понять из заявления компании UBTech Robotics. В рамках достигнутого с Airbus соглашения она будет снабжать гиганта европейского авиастроения своими роботами Walker S2, которые в рамках эксперимента будут использоваться при производстве авиалайнеров.

Впрочем, о масштабных поставках пока речь не идёт, поскольку Airbus приобрела единственный экземпляр робота UBTech Walker S2. Эта модель уже успела прославиться тем, что обладает способностью автоматически менять тяговую батарею с целью обеспечения непрерывной работы на производстве. Исторически авиастроение подразумевало ограниченное применение промышленных роботов, поскольку компоновка производственных помещений и технологические процессы были больше заточены под использование ручного труда. С появлением человекоподобных роботов ситуация может измениться, поскольку они начнут заменять рабочих и в этой отрасли.

UBTech Robotics ранее договорилась об использовании своих человекоподобных роботов и на предприятиях американского производителя чипов Texas Instruments. Модель Walker S2 была представлена в июле прошлого года, она имеет рост 1,76 метра и может поворачивать корпус на 162 градуса вокруг вертикальной оси, превосходя человека в гибкости и с точки зрения манипуляций верхними конечностями. Робот также способен сам менять основную тяговую батарею на заряженную для продолжения работы с минимальным простоем, поскольку конструкция предусматривает наличие резервной батареи для обеспечения такой операции.

На этой неделе китайская компания XPeng также сообщила о завершении создания версии ET1 прототипа человекоподобного робота, который полностью соответствует стандартам надёжности, принятым в автомобильной отрасли. По сути, это открывает перед данным автопроизводителем возможность приступить к массовому производству человекоподобных роботов в текущем году. Их применение в современной промышленности сулит больше выгод, чем при классическом подходе к производству машин и механизмов. Человекоподобные роботы более универсальны и могут перенастраиваться под различные операции, в отличие от специализированных манипуляторов и ограниченными функциональными возможностями. XPeng собирается оснащать своих человекоподобных роботов Iron тремя вычислительными процессорами Turning собственной разработки, а также твердотельными тяговыми батареями. По плавности движений они почти не отличаются от человека, их кисти обладают 22 степенями свободы.