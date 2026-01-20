Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Китайские андроиды UBTech попробуют себя...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские андроиды UBTech попробуют себя в сборке авиалайнеров Airbus

Сфера промышленного применения китайских человекоподобных роботов не ограничится домашним рынком, как можно понять из заявления компании UBTech Robotics. В рамках достигнутого с Airbus соглашения она будет снабжать гиганта европейского авиастроения своими роботами Walker S2, которые в рамках эксперимента будут использоваться при производстве авиалайнеров.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

Впрочем, о масштабных поставках пока речь не идёт, поскольку Airbus приобрела единственный экземпляр робота UBTech Walker S2. Эта модель уже успела прославиться тем, что обладает способностью автоматически менять тяговую батарею с целью обеспечения непрерывной работы на производстве. Исторически авиастроение подразумевало ограниченное применение промышленных роботов, поскольку компоновка производственных помещений и технологические процессы были больше заточены под использование ручного труда. С появлением человекоподобных роботов ситуация может измениться, поскольку они начнут заменять рабочих и в этой отрасли.

UBTech Robotics ранее договорилась об использовании своих человекоподобных роботов и на предприятиях американского производителя чипов Texas Instruments. Модель Walker S2 была представлена в июле прошлого года, она имеет рост 1,76 метра и может поворачивать корпус на 162 градуса вокруг вертикальной оси, превосходя человека в гибкости и с точки зрения манипуляций верхними конечностями. Робот также способен сам менять основную тяговую батарею на заряженную для продолжения работы с минимальным простоем, поскольку конструкция предусматривает наличие резервной батареи для обеспечения такой операции.

На этой неделе китайская компания XPeng также сообщила о завершении создания версии ET1 прототипа человекоподобного робота, который полностью соответствует стандартам надёжности, принятым в автомобильной отрасли. По сути, это открывает перед данным автопроизводителем возможность приступить к массовому производству человекоподобных роботов в текущем году. Их применение в современной промышленности сулит больше выгод, чем при классическом подходе к производству машин и механизмов. Человекоподобные роботы более универсальны и могут перенастраиваться под различные операции, в отличие от специализированных манипуляторов и ограниченными функциональными возможностями. XPeng собирается оснащать своих человекоподобных роботов Iron тремя вычислительными процессорами Turning собственной разработки, а также твердотельными тяговыми батареями. По плавности движений они почти не отличаются от человека, их кисти обладают 22 степенями свободы.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские компании значительно обогнали Tesla и Figure AI по поставкам человекоподобных роботов
Человекоподобный робот UBTech Walker S2 показал ловкость на теннисном корте, сыграв с человеком
Китай готов раньше США начать массовое внедрение человекоподобных роботов
Бывший глава разработки Tesla Optimus теперь будет строить роботов в Boston Dynamics
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров
Tesla откажется от продажи FSD навсегда — автопилот останется только по подписке
Теги: ubtech robotics, xpeng motors, человекообразный робот, роботы, китайские производители
ubtech robotics, xpeng motors, человекообразный робот, роботы, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.