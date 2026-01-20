Сегодня 20 января 2026
ByteDance внезапно стала второй силой на рынке облачных ИИ-систем в Китае

Частная китайская компания ByteDance более известна в качестве создателя социальной сети TikTok, но в последнее время она достигла впечатляющего прогресса на китайском рынке облачных услуг для корпоративных клиентов, отмечает издание Financial Times. По размеру выручки в сегменте ByteDance уступает только многолетнему лидеру Alibaba.

Источник изображения: ByteDance

Облачный сервис ByteDance носит название Volcano Engines, и в работе с корпоративными клиентами китайская компания специализируется на создании ИИ-агентов под нужды конкретных заказчиков. К сильным сторонам ByteDance в этой сфере можно отнести опыт работы с большими массивами пользовательских данных, наличие талантливых разработчиков и серьёзной аппаратной базы. В последние месяцы Volcano Engine также привлекает к себе новых клиентов за счёт агрессивной на фоне конкурентов ценовой политики, как поясняют источники.

В отличие от тех же DeepSeek и Alibaba, которые исповедуют политику открытого исходного кода, ByteDance свои разработки держит при себе и позволяет им пользоваться только тем клиентам, которые за это платят. С этой точки зрения компания больше заинтересована в максимальном удовлетворении запросов клиентов, а не банальном соревновании с представителями лагеря открытого исходного кода в быстродействии собственных ИИ-моделей. К слову, Alibaba ценность закрытых разработок тоже осознаёт, а потому часть своих моделей не переводит на открытый исходный код.

В первой половине прошлого года в облачном ИИ-сегменте на китайском рынке ByteDance заняла 13 % в показателях выручки, получив за период $390 млн от корпоративных клиентов. В центре предложений компании остаётся HiAgent — сервис по созданию адаптированных к нуждам конкретного заказчика ИИ-агентов. Для сравнения, в то же время доля Alibaba в указанном сегменте рынка достигает 23 %. Tencent и Huawei в последнее время сдают свои позиции на рынке облачных услуг. Первая старается направлять доступные аппаратные ресурсы на развитие ИИ-моделей и сервисов, а вторая выпускаемые ИИ-ускорители предпочитает продавать сторонним клиентам. Если брать весь рынок облачных услуг, а не концентрироваться только на ИИ-сегменте, то доля ByteDance в Китае пока не превышает 3 %. Зато именно на направлении ИИ наблюдается максимальный рост рынка.

В потребительском сегменте ByteDance добилась международного признания, не говоря уже о внутреннем рынке Китая. При этом выручка от рекламы в сегменте потребительских приложений и сервисов у ByteDance достигает $50 млрд в квартал и является доминирующим источником финансовых ресурсов. Компания не жалеет средств на развитие своих ЦОД, только на закупку ИИ-ускорителей в этом году она направит более $14 млрд, а ещё ByteDance готова приобрести крупную партию ускорителей Nvidia H200, если не будут возражать китайские и американские власти.

Источник:

Теги: bytedance, tiktok, volcano engine, китайские производители, ии
