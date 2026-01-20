Сегодня 20 января 2026
Поставки первых систем на ускорителях Nvidia Rubin стартуют в конце лета

В этом месяце глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) продемонстрировал ускорители вычислений поколения Rubin, заявив о начале их массового производства. Между тем, серверная продукция обычно длительное время добирается до конечных пользователей, а потому и поставки систем на семейства Vera Rubin партнёры Nvidia собираются начать лишь к концу этого лета.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об этом сообщает Commercial Times со ссылкой на комментарии вице-президента тайваньского производителя серверного оборудования Quanta Computer Майка Янга (Mike Yang), которые тот сделал на прошлой неделе на праздничном корпоративном мероприятии. Гиганты облачных вычислений начнут получать соответствующие системы на базе ускорителей Nvidia Rubin в августе текущего года. На тот момент отгрузки не будут массовыми, а потому Quanta Computer и не рассчитывает на получение существенной выручки от поставок первых систем на базе Vera Rubin.

Основная часть клиентов компании, по словам её представителя, уже эксплуатирует системы поколения Grace Blackwell (GB200 и GB300), что при условии родства архитектур с Vera Rubin позволит им достаточно быстро и безболезненно обновить в случае необходимости аппаратную базу. В официальных документах Nvidia осенью прошлого года сроки производства Vera Rubin упоминались достаточно размыто — под его начало отводился весь 2026 год.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, rubin, vera, ии, производство микросхем
