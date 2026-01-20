Китай вернул на Землю корабль «Шэньчжоу-20» с трещиной в иллюминаторе

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-20» (Shenzhou-20) благополучно вернулся на Землю 19 января 2026 года, но без экипажа — капсула приземлилась пустой в регионе Дунфэн во Внутренней Монголии. Несмотря на полученные ранее повреждения иллюминатора разгерметизации не произошло. Вскрытие капсулы показало, что груз внутри остался неповреждённым.

Причиной такого необычного возвращения стал обнаруженный ранее дефект: в ноябре 2025 года во время подготовки к возвращению на Землю у корабля были выявлены трещины на иллюминаторе, которые, предположительно, возникли из-за столкновения с микроскопическим космическим мусором на орбите. По этой причине экипаж «Шэньчжоу-20» не смог воспользоваться кораблём для возвращения на планету и они вернулись домой на корабле «Шэньчжоу-21», который перед этим доставил на станцию очередной экипаж.

Корабль «Шэньчжоу-20» было решено спустить на Землю без людей, а чтобы дежурной смене было на чём безопасно вернуться на планету, на станцию был отправлен пустой корабль «Шэньчжоу-22».

«Шэньчжоу-20» провёл на орбите около девяти месяцев, что стало рекордом для китайских пилотируемых миссий, и этот продолжительный полёт позволил собрать ценные данные об эксплуатации корабля в более жёстких условиях. Китайские инженеры считают полученный опыт важным для совершенствования конструкторских решений будущих космических аппаратов, особенно с учётом угрозы космического мусора, который, хотя и встречается редко, способен создавать серьёзные проблемы для безопасности космических миссий.