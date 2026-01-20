Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Китай вернул на Землю корабль «Шэньчжоу-...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай вернул на Землю корабль «Шэньчжоу-20» с трещиной в иллюминаторе

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-20» (Shenzhou-20) благополучно вернулся на Землю 19 января 2026 года, но без экипажа — капсула приземлилась пустой в регионе Дунфэн во Внутренней Монголии. Несмотря на полученные ранее повреждения иллюминатора разгерметизации не произошло. Вскрытие капсулы показало, что груз внутри остался неповреждённым.

Источник изображения: Xinhua

Источник изображения: Xinhua

Причиной такого необычного возвращения стал обнаруженный ранее дефект: в ноябре 2025 года во время подготовки к возвращению на Землю у корабля были выявлены трещины на иллюминаторе, которые, предположительно, возникли из-за столкновения с микроскопическим космическим мусором на орбите. По этой причине экипаж «Шэньчжоу-20» не смог воспользоваться кораблём для возвращения на планету и они вернулись домой на корабле «Шэньчжоу-21», который перед этим доставил на станцию очередной экипаж.

Корабль «Шэньчжоу-20» было решено спустить на Землю без людей, а чтобы дежурной смене было на чём безопасно вернуться на планету, на станцию был отправлен пустой корабль «Шэньчжоу-22».

«Шэньчжоу-20» провёл на орбите около девяти месяцев, что стало рекордом для китайских пилотируемых миссий, и этот продолжительный полёт позволил собрать ценные данные об эксплуатации корабля в более жёстких условиях. Китайские инженеры считают полученный опыт важным для совершенствования конструкторских решений будущих космических аппаратов, особенно с учётом угрозы космического мусора, который, хотя и встречается редко, способен создавать серьёзные проблемы для безопасности космических миссий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Всего одна космическая частица сломала новейший испанский спутник связи за €1 млрд
Внезапно сломавшийся спутник Starlink сфотографировали, пока он не рухнул на Землю
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором
Китай за сутки потерял две космические ракеты — одна из них считалась надёжной
В США сломали единственную антенну дальней космической связи
Солнце раскрасило небо полярными сияниями — Землю накрыл сильнейший радиационный шторм XXI века
Теги: китай, космический мусор, космический корабль
китай, космический мусор, космический корабль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.