Сегодня 21 января 2026
Слухи о розовеющих iPhone 17 Pro оказали...
Слухи о розовеющих iPhone 17 Pro оказались преувеличены, как показал стресс-тест

Журналист CNET Эндрю Лэнксон (Andrew Lanxon) экспериментальным путём опроверг опасения о повреждении покрытия iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange. Тестирование с применением агрессивных химических веществ, которое длилось три месяца, показалo, что случайно превратить оранжевый корпус в розовый практически невозможно, несмотря на утверждения пользователей Reddit.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Поводом для эксперимента, как сообщает 9to5Mac, стали фотографии владельцев iPhone 17 Pro, выложенные на Reddit некоторое время назад: их устройства Cosmic Orange со временем меняли оттенок на розовый или розово-золотой. Несмотря на то, что Apple предупреждает на странице поддержки, что для очистки iPhone нельзя использовать средства, содержащие отбеливатель или перекись водорода, а также погружать устройство в чистящие реагенты, вероятной причиной изменения цвета посчитали именно применение химических средств.

Однако Лэнксон решил проверить, насколько велик риск испортить устройство при случайном использовании бытовой химии. Он приобрел спрей-пятновыводитель с активным кислородом и отбеливатель, то есть те вещества, которые напрямую нарушают инструкции производителя. Журналист многократно наносил оба состава на корпус смартфона в течение трёх месяцев, оставляя их на поверхности до одного часа каждый раз.

По итогам длительного воздействия реагентов существенных изменений внешнего вида не произошло. Лэнксон отметил, что при специфическом освещении устройства или изменении угла наклона можно попытаться разглядеть едва заметный сдвиг оттенка, но допустил, что это может быть оптической иллюзией. По его словам, результат оказался в диапазоне от минимального до нулевого. Таким образом, несмотря на единичные сообщения о выцветании iPhone 17 Pro, эксперимент не выявил значимого изменения цвета корпуса iPhone 17 Pro под действием агрессивных химикатов.

Источник:

Теги: apple iphone, iphone 17 pro, смартфоны
