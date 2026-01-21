Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft считает, что формирования пузы...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft считает, что формирования пузыря удастся избежать только при повсеместном внедрении ИИ

Наиболее тревожные эксперты то и дело заявляют, что высокие темпы развития ИИ в нынешних условиях создают опасность формирования пузыря, схлопывание которого грозит глобальными макроэкономическими проблемами. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) считает, что избежать этого удастся только при условии повсеместного распространения ИИ.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Под этим подразумевается практическое внедрение ИИ не только в срезе различных отраслей и компаний, но и в географическом понимании. Грубо говоря, использование ИИ не должно ограничиваться горсткой компаний технологического сектора, а ещё соответствующие технологии должны найти применение и за пределами стран с развитой экономикой. «Чтобы это не стало пузырём по определению, нужно, чтобы преимущества (ИИ) распределялись значительно более равномерно», — пояснил генеральный директор Microsoft, выступая на форуме в Давосе. В этом смысле тревожным сигналом к образованию пузыря необходимо считать сосредоточение выгоды от использования ИИ в руках отдельной группы технологических компаний, как добавил Наделла.

При этом он лично убеждён, что распространение ИИ будет наблюдаться в различных отраслях. Например, он поможет в разработке новых лекарственных средств. «Я гораздо больше уверен в том, что эта технология, по факту, будет строиться на основе облачной и мобильной инфраструктуры, распространяться быстрее и менять кривую производительности труда, принося локальные излишки и экономический рост во всём мире», — заявил глава Microsoft.

Он также выразил уверенность, что будущее внедрение ИИ не будет базироваться на единственном провайдере моделей, поэтому Microsoft и не концентрируется на сотрудничестве с одной только OpenAI, для которой выступила в роли раннего и крупнейшего по сей день инвестора. Microsoft готова развивать сотрудничество с Anthropic и xAI, а после октябрьской реструктуризации OpenAI условия соглашения с этим стартапом были пересмотрены. После 2030 года Microsoft поэтапно утратит преимущество в доступе к новейшим разработкам OpenAI и перестанет выступать в роли основного провайдера вычислительных мощностей для этой компании. Microsoft в целом готова не только использовать ИИ-модели с открытым исходным кодом, но и создавать собственные путём так называемой «дистилляции». Как пояснил Наделла, интеллектуальной собственностью любой компании являются её методы использования тех или иных моделей для работы с контекстом или данными. И если компании понимают, что со всем этим делать, они будут добиваться прогресса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Мировые поставки чипов превысили $400 млрд в этом году — в следующем сумма будет ещё больше
Плюс полтриллиона долларов за год: ИИ-бум рекордно обогатил ИТ-миллиардеров
ИИ-бум питается долгами: $120 млрд рисков перекочевали с техногигантов к инвесторам
Samsung раскрыла планы по интеграции Perplexity в голосовой ассистент Bixby
На потребительских планах ChatGPT начинает вводиться механизм предсказания возраста пользователя
Нейросети станут нашими очень близкими друзьями — тревожный прогноз главы ИИ-направления Microsoft
Теги: microsoft, openai, сатья наделла, ии
microsoft, openai, сатья наделла, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.