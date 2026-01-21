Microsoft считает, что формирования пузыря удастся избежать только при повсеместном внедрении ИИ

Наиболее тревожные эксперты то и дело заявляют, что высокие темпы развития ИИ в нынешних условиях создают опасность формирования пузыря, схлопывание которого грозит глобальными макроэкономическими проблемами. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) считает, что избежать этого удастся только при условии повсеместного распространения ИИ.

Под этим подразумевается практическое внедрение ИИ не только в срезе различных отраслей и компаний, но и в географическом понимании. Грубо говоря, использование ИИ не должно ограничиваться горсткой компаний технологического сектора, а ещё соответствующие технологии должны найти применение и за пределами стран с развитой экономикой. «Чтобы это не стало пузырём по определению, нужно, чтобы преимущества (ИИ) распределялись значительно более равномерно», — пояснил генеральный директор Microsoft, выступая на форуме в Давосе. В этом смысле тревожным сигналом к образованию пузыря необходимо считать сосредоточение выгоды от использования ИИ в руках отдельной группы технологических компаний, как добавил Наделла.

При этом он лично убеждён, что распространение ИИ будет наблюдаться в различных отраслях. Например, он поможет в разработке новых лекарственных средств. «Я гораздо больше уверен в том, что эта технология, по факту, будет строиться на основе облачной и мобильной инфраструктуры, распространяться быстрее и менять кривую производительности труда, принося локальные излишки и экономический рост во всём мире», — заявил глава Microsoft.

Он также выразил уверенность, что будущее внедрение ИИ не будет базироваться на единственном провайдере моделей, поэтому Microsoft и не концентрируется на сотрудничестве с одной только OpenAI, для которой выступила в роли раннего и крупнейшего по сей день инвестора. Microsoft готова развивать сотрудничество с Anthropic и xAI, а после октябрьской реструктуризации OpenAI условия соглашения с этим стартапом были пересмотрены. После 2030 года Microsoft поэтапно утратит преимущество в доступе к новейшим разработкам OpenAI и перестанет выступать в роли основного провайдера вычислительных мощностей для этой компании. Microsoft в целом готова не только использовать ИИ-модели с открытым исходным кодом, но и создавать собственные путём так называемой «дистилляции». Как пояснил Наделла, интеллектуальной собственностью любой компании являются её методы использования тех или иных моделей для работы с контекстом или данными. И если компании понимают, что со всем этим делать, они будут добиваться прогресса.