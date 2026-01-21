Глава Google DeepMind оценил отставание китайских ИИ-моделей в шесть месяцев

Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) на прошлой неделе уже заявлял, что отставание китайских ИИ-моделей от западных за последние пару лет заметно сократилось, но оно всё же измеряется несколькими месяцами. В интервью Bloomberg на форуме в Давосе он предпочёл определить этот разрыв величиной в шесть месяцев.

Как отметил Демис Хассабис, китайские разработчики неплохо себя проявили в преследовании лидеров отрасли, но им лишь представить доказать, что они способны опередить их и преодолеть соответствующий барьер на уровне инноваций. Прошлогоднюю модель китайской DeepSeek глава DeepMind до сих пор называет «впечатляющей». Любопытно, что не все ведущие западные игроки ИИ-сегмента положительно оценивают решение властей США открыть поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай. По мнению главы Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), поставки таких ускорителей в Китай схожи с продажей ядерного оружия в Северную Корею.

DeepMind в составе Google работает не только над совершенствованием ИИ-ассистента на базе Gemini, но и интересуется направлением робототехники, которая всё чаще ассоциируется у участников рынка со следующим по важности воплощением искусственного интеллекта. По мнению Хассабиса, в сфере «физического ИИ» в скором времени должны произойти прорывные изменения. При этом перед разработчиками стоят сложные проблемы. «Очень сложно добиться надёжности, силы и подвижности человеческой кисти», — признаётся глава DeepMind.