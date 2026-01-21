Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Продажи Tainted Grail: The Fall of Avalo...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи Tainted Grail: The Fall of Avalon взяли новую высоту — «дитя Skyrim и Dark Souls» приглянулось миллиону игроков

Фэнтезийная RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon от издательства Awaken Realms и польской студии Questline не только заслужила народное признание, но и порадовала разработчиков продажами.

Источник изображений: Awaken Realms

Источник изображений: Awaken Realms

Напомним, релизная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon вышла 23 мая 2025 года на PC (Steam и GOG), PS5, Xbox Series X и S, а 15 декабря получила масштабное сюжетное дополнение Sanctuary of Sarras.

Прошедшим летом продажи Tainted Grail: The Fall of Avalon достигли 450 тыс. копий, к середине осени превысили 700 тыс. единиц, а в начале 2026 года, как стало известно, взяли новую высоту.

До 1 февраля по случаю достижения основная игра и дополнение продаются в Steam со скидкой 20 %

До 1 февраля по случаю достижения основная игра и дополнение продаются в Steam со скидкой 20 %

Awaken Realms и Questline сообщили, что к настоящему моменту по сумме на всех целевых платформах был продан миллион копий Tainted Grail: The Fall of Avalon. Анонс сопровождался тематическим трейлером.

«Как и всегда, спасибо вам огромное за всю любовь и поддержку на протяжении этого путешествия! Ведь именно благодаря вам это достижение стало возможным!» — подчеркнули разработчики.

В мире Tainted Grail: The Fall of Avalon король Артур давно мёртв, остров Авалон погружается в хаос, а людей терроризирует чума Красная Смерть. Игрокам достаётся роль узника, у которого есть шанс что-то изменить на этой земле.

Tainted Grail: The Fall of Avalon заслужила в Steam «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %). Пользователи хвалят олдскульный геймплей и смесь знакомых элементов. «Дитя Skyrim и Dark Souls», — резюмировал Schnattergans_55555.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Bethesda рассказала, как идёт разработка The Elder Scrolls VI, и похвалила Rockstar за перенос GTA VI
Фанаты решили, что Bethesda спрятала сроки выхода The Elder Scrolls VI в рекламе Skyrim для Switch 2
Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon в духе Skyrim скоро получит сюжетный аддон Sanctuary of Sarras — дата выхода и геймплейный трейлер
Clair Obscur: Expedition 33 опередила Elden Ring и стала самой титулованной игрой в истории
Атмосферная метроидвания MIO: Memories in Orbit с акварельными фонами и полным переводом на русский стартовала в Steam с рейтингом 83 %
«Я ждал этого момента 10 тысяч лет»: разработчики «Ларька на улице Ленина» пригласили игроков на тестирование в Steam
Теги: tainted grail: the fall of avalon, questline, awaken realms, ролевая игра, продажи игр
tainted grail: the fall of avalon, questline, awaken realms, ролевая игра, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.