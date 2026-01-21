Продажи Tainted Grail: The Fall of Avalon взяли новую высоту — «дитя Skyrim и Dark Souls» приглянулось миллиону игроков

Фэнтезийная RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon от издательства Awaken Realms и польской студии Questline не только заслужила народное признание, но и порадовала разработчиков продажами.

Напомним, релизная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon вышла 23 мая 2025 года на PC (Steam и GOG), PS5, Xbox Series X и S, а 15 декабря получила масштабное сюжетное дополнение Sanctuary of Sarras.

Прошедшим летом продажи Tainted Grail: The Fall of Avalon достигли 450 тыс. копий, к середине осени превысили 700 тыс. единиц, а в начале 2026 года, как стало известно, взяли новую высоту.

Awaken Realms и Questline сообщили, что к настоящему моменту по сумме на всех целевых платформах был продан миллион копий Tainted Grail: The Fall of Avalon. Анонс сопровождался тематическим трейлером.

«Как и всегда, спасибо вам огромное за всю любовь и поддержку на протяжении этого путешествия! Ведь именно благодаря вам это достижение стало возможным!» — подчеркнули разработчики.

В мире Tainted Grail: The Fall of Avalon король Артур давно мёртв, остров Авалон погружается в хаос, а людей терроризирует чума Красная Смерть. Игрокам достаётся роль узника, у которого есть шанс что-то изменить на этой земле.

Tainted Grail: The Fall of Avalon заслужила в Steam «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %). Пользователи хвалят олдскульный геймплей и смесь знакомых элементов. «Дитя Skyrim и Dark Souls», — резюмировал Schnattergans_55555.