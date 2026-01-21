Глава Anthropic предрёк трудовой ИИ-апокалипсис: работы лишится каждый десятый — властям пора готовить компенсации

Многие разработчики искусственного интеллекта на начальных этапах деятельности руководствовались гуманистическими принципами, стремясь внедрить новые технологии на благо всего человечества. Глава стартапа Anthropic убеждён, что для справедливого распределения преимуществ ИИ в процессе должны принимать участие правительства различных стран.

Генеральный директор Дарио Амодеи (Dario Amodei) своими соображениями на этот счёт поделился с The Wall Street Journal на форуме в Давосе, где в этом году собралось непривычно много представителей ИИ-отрасли. Сам по себе факт такой концентрации показывает, что сфера искусственного интеллекта начинает всё серьёзнее влиять на мировую экономику. Глава Anthropic в своём интервью на полях форума признался, что одновременно взволнован и обеспокоен тем влиянием, которое ИИ способен оказать на общество и макроэкономику. Мало кто, по его словам, сейчас отдаёт себе отчёт в том, насколько серьёзным может быть это влияние.

Во-первых, как поясняет Амодеи, правительство должно взять на себя функции компенсации неприятных для общества изменений на рынке труда. Какие-то рабочие места будут неизбежно замещаться искусственным интеллектом, власти должны найти адекватные и эффективные механизмы компенсации этого влияния. По мнению главы стартапа, не исключён сценарий, при котором рост ВВП на 5–10 % будет сочетаться с 10-процентным уровнем безработицы. Такой комбинации, по его словам, никто никогда ранее не видел. «Потребуется некоторое участие правительства в замещении, которое будет настолько большим с макроэкономической точки зрения», — пояснил Амодеи.

Во-вторых, глава Anthropic описал потенциально «кошмарный сценарий», при котором неуправляемое влияние ИИ на общество приведёт к тому, что около 10 млн жителей планеты, из которых порядка 7 млн человек будут сосредоточены в Кремниевой долине, смогут резко обогнать прочих по темпам экономического роста, который в показателях ВВП в их случае достигнет 50 %.

По мнению Амодеи, на государственном уровне пора задуматься не о том, как отменять стимулы к развитию ИИ, а о более справедливом распределении результатов этого роста. Сейчас такие идеи не пользуются широкой популярностью, но технологические изменения заставят принимающих решения людей смотреть на вопросы иначе. Своими убеждениями Амодеи уже делился с представителями администрации действующего американского президента, с основными положениями политики Трампа в сфере ИИ он лично согласен, а в Давосе глава Anthropic будет общаться с другими официальными лицами.

По мнению Амодеи, ИИ-стартапы сейчас делятся на две основные категории. Первой управляют исследователи и учёные, как в случае с Anthropic и DeepMind (Google). Лидерами второй являются люди, которые получили опыт работы в сфере социальных сетей. По его мнению, учёные стараются сосредоточиться на оценке влияния на общество технологии, которую они разрабатывают, а не «уклоняться от ответственности». Выросшие в среде развития социальных сетей руководители, по его словам, с пользователями взаимодействуют совершенно иначе. В этих замечаниях прослеживаются претензии Дарио Амодеи как в адрес Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), так и бывшего соратника по OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), который тоже начинал с социальных сетей. В отличие от OpenAI и Google, стартап Anthropic ориентируется на потребителей в корпоративном сегменте.