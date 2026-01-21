Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Глава Anthropic предрёк трудовой ИИ-апок...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Anthropic предрёк трудовой ИИ-апокалипсис: работы лишится каждый десятый — властям пора готовить компенсации

Многие разработчики искусственного интеллекта на начальных этапах деятельности руководствовались гуманистическими принципами, стремясь внедрить новые технологии на благо всего человечества. Глава стартапа Anthropic убеждён, что для справедливого распределения преимуществ ИИ в процессе должны принимать участие правительства различных стран.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Генеральный директор Дарио Амодеи (Dario Amodei) своими соображениями на этот счёт поделился с The Wall Street Journal на форуме в Давосе, где в этом году собралось непривычно много представителей ИИ-отрасли. Сам по себе факт такой концентрации показывает, что сфера искусственного интеллекта начинает всё серьёзнее влиять на мировую экономику. Глава Anthropic в своём интервью на полях форума признался, что одновременно взволнован и обеспокоен тем влиянием, которое ИИ способен оказать на общество и макроэкономику. Мало кто, по его словам, сейчас отдаёт себе отчёт в том, насколько серьёзным может быть это влияние.

Во-первых, как поясняет Амодеи, правительство должно взять на себя функции компенсации неприятных для общества изменений на рынке труда. Какие-то рабочие места будут неизбежно замещаться искусственным интеллектом, власти должны найти адекватные и эффективные механизмы компенсации этого влияния. По мнению главы стартапа, не исключён сценарий, при котором рост ВВП на 5–10 % будет сочетаться с 10-процентным уровнем безработицы. Такой комбинации, по его словам, никто никогда ранее не видел. «Потребуется некоторое участие правительства в замещении, которое будет настолько большим с макроэкономической точки зрения», — пояснил Амодеи.

Во-вторых, глава Anthropic описал потенциально «кошмарный сценарий», при котором неуправляемое влияние ИИ на общество приведёт к тому, что около 10 млн жителей планеты, из которых порядка 7 млн человек будут сосредоточены в Кремниевой долине, смогут резко обогнать прочих по темпам экономического роста, который в показателях ВВП в их случае достигнет 50 %.

По мнению Амодеи, на государственном уровне пора задуматься не о том, как отменять стимулы к развитию ИИ, а о более справедливом распределении результатов этого роста. Сейчас такие идеи не пользуются широкой популярностью, но технологические изменения заставят принимающих решения людей смотреть на вопросы иначе. Своими убеждениями Амодеи уже делился с представителями администрации действующего американского президента, с основными положениями политики Трампа в сфере ИИ он лично согласен, а в Давосе глава Anthropic будет общаться с другими официальными лицами.

По мнению Амодеи, ИИ-стартапы сейчас делятся на две основные категории. Первой управляют исследователи и учёные, как в случае с Anthropic и DeepMind (Google). Лидерами второй являются люди, которые получили опыт работы в сфере социальных сетей. По его мнению, учёные стараются сосредоточиться на оценке влияния на общество технологии, которую они разрабатывают, а не «уклоняться от ответственности». Выросшие в среде развития социальных сетей руководители, по его словам, с пользователями взаимодействуют совершенно иначе. В этих замечаниях прослеживаются претензии Дарио Амодеи как в адрес Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), так и бывшего соратника по OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), который тоже начинал с социальных сетей. В отличие от OpenAI и Google, стартап Anthropic ориентируется на потребителей в корпоративном сегменте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Google DeepMind оценил отставание китайских ИИ-моделей в шесть месяцев
Глава Microsoft раскрыл рецепт, как не допустить взрыва ИИ-пузыря
Anthropic: чат-боты с ИИ способны менять личность, и это может нести опасность
Как заставить Google лгать: писатель внушил ИИ-поиску, что его кот говорит по-кантонски
Samsung обновит ИИ-ассистента Bixby — он сможет управлять настройками смартфона и обращаться к Perplexity вместо Gemini для сложных запросов
ChatGPT вычислит подростков по поведению: OpenAI вводит систему предсказания возраста
Теги: anthropic, ии, регулирование
anthropic, ии, регулирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.