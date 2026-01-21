Больше половины руководителей признали, что внедрение ИИ не приносит пользы бизнесу

По замыслу разработчиков ИИ-сервисов, их внедрение в работе с данными должно повышать производительность труда офисных работников, увеличивать выручку компаний и снижать их затраты. Руководители бизнеса, опрошенные PwC, в 56 % случаев заявили, что внедрение ИИ к получению финансовой выгоды пока не привело.

Как отмечает The Register, в опросе приняли участие генеральные директора компаний, которые уже начали использовать в своей повседневной работе ИИ, всего было опрошено 4454 респондента. Лишь 12 % опрошенных руководителей заявили, что в их компаниях внедрение ИИ позволило добиться одновременного снижения затрат и роста выручки. В 26 % случаев наблюдалось только снижение затрат, но примерно такое же количество респондентов настаивает на увеличении затрат из-за внедрения ИИ.

Чаще всего представители бизнеса используют ИИ для генерации спроса на свои товары и услуги (22 % случаев), в службах поддержки (20 %) и разработке продуктов (19 %), но обширным внедрением ИИ занимаются буквально единичные представители бизнеса. Проведённый PwC в прошлом году опрос показал, что только 14 % работников в своей деятельности ежедневно используют ИИ.

По мнению представителей PwC, сейчас внедрение ИИ находится на ранних этапах, и для получения масштабного экономического эффекта требуется больше вкладывать в эту сферу. Изолированные и разрозненные примеры внедрения ИИ не приносят желаемого эффекта, а для его достижения технологию нужно масштабировать на весь бизнес компании. Впрочем, пилотные проекты на определённых небольших участках позволяют бизнесу оценить эффективность внедряемых решений и понять, следует ли масштабировать технологию на всю компанию. Успех в этой области будет зависеть и от организационной культуры в компании, стратегического планирования и чёткой формализации рисков, как отмечают авторы исследования.

Прочие источники также пока не демонстрируют быстрой отдачи от инвестиций в ИИ со стороны бизнеса. Августовский опрос MIT показал, что в масштабном внедрении ИИ преуспели всего 5 % компаний, а остальные 95 % не почувствовали финансовой отдачи. Недавно выяснилось, что переход страховых агентов на использование чат-ботов позволил им экономить только три минуты времени в день.

Представители PwC попутно выяснили, что с оптимизмом в ближайшее будущее смотрят только 30 % руководителей компаний, хотя в прошлом году этот показатель достигал 38 %. Геополитические риски и рост угроз в сфере кибербезопасности в этом смысле дополняют неопределённость с эффективностью использования ИИ. Около трети представителей бизнеса считают, что таможенные тарифы отрицательно повлияют на нормы прибыли их компаний. В США до 22 % представителей бизнеса считают, что их компании подвержены высокому влиянию таможенных тарифов. По данным исследования, избегающие серьёзных инвестиций на фоне геополитической нестабильности компании уступают конкурентам пару процентных пунктов роста выручки и до трёх процентных пунктов нормы прибыли.