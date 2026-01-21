«Дни дешёвых SSD на 1 Тбайт прошли»: топ-менеджер Kioxia предсказал дальнейшее подорожание

Топ-менеджер японской компании Kioxia, которая является одним из крупнейших в мире производителей памяти NAND, заявил, что эпоха недорогих твердотельных накопителей ушла в прошлое. Компания уже распродала всю память, которую выпустит до 2027 года.

Дефицит чипов памяти коснулся не только оперативной, но и постоянной — в рост пошли цены на SSD. Разработчики систем искусственного интеллекта испытывают потребность в больших объёмах компонентов памяти для быстрого расширения центров обработки данных. Приоритет отдаётся, конечно, быстрым накопителям на чипах NAND, которые обеспечивают высокую производительность при работе обученных моделей ИИ.

«Весь объём производства на этот год, честно говоря, уже распродан. Дни дешёвых SSD на 1 Тбайт по цене около 7000 иен ($45) прошли», — заявил управляющий директор отдела памяти в Kioxia Шунсуке Накато (Shunsuke Nakato). Топ-менеджер предупредил, что высокий спрос на оборудование для систем искусственного интеллекта сохранится. Сложившуюся на рынке ситуацию он описал как «этап высокого класса и высоких цен» и пояснил, что она привела к дефициту предложения на рынке корпоративного и потребительского оборудования. Топ-менеджер также рассказал о подходе к поставкам на основе «джентльменского соглашения» — важным становится доверие к клиентам, а не принципы дикого рынка, такие как «кто первый, тот и получил» или «кто предложил самую высокую цену».

Шунсуке Накато также отметил «30-процентный рост цен год к году» и дал прогноз, что тенденция останется актуальной как минимум до 2027 года. «У компаний ощущение кризиса — оно заключается в том, что они отстанут, как только прекратят вкладываться в ИИ, так что у них не остаётся выбора, кроме как инвестировать дальше», — пояснил он.