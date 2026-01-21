Сегодня 21 января 2026
«Слежка» в рамках закона: Apple отбилась от иска за сбор аналитики без согласия владельцев iPhone

Суд Калифорнии встал на сторону Apple в рамках рассмотрения коллективного судебного иска, авторы которого обвиняли производителя iPhone в нарушении конфиденциальности некоторых пользователей. Данное дело стало продолжением открытия, которое несколько лет назад сделал исследователь в области информационной безопасности, изучивший практики Apple по сбору данных пользователей iPhone.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Это открытие было сделано более трёх лет назад. При настройке нового iPhone пользователя спрашивают, согласен ли он на сбор аналитических данных компанией Apple. Исследователь Томми Миск (Tommy Mysk) выяснил, что Apple собирала одни и те же данные приложений независимо от того, дал пользователь на это своё согласие или нет.

Было установлено, что App Store в режиме реального времени отправляет в Apple данные о поисковых запросах в магазине цифрового контента, просмотренных рекламных объявлениях, о том, как пользователи находят нужные им приложения и даже о том, сколько времени проводят на страницах просматриваемых приложений. Затем Миск выяснил, что аналогичным образом ситуация обстоит в других приложениях компании, включая Apple Music, Apple TV и др. К примеру, приложение «Акции» передавало Apple информацию об интересующих пользователей ценных бумагах, данные об акциях, которые пользователи искали и просматривали, а также сведения о прочитанных в приложении тематических публикациях.

Миск заявил, что даже при наличии согласия пользователя «степень детализации» собираемой информации шокирует. Однако ещё боле тревожным было то, что сбор данных осуществлялся даже без согласия пользователей. В конечном счёте против Apple в Калифорнии и ряде других штатов был подан коллективный иск, авторы которого обвинили компанию во вторжении в частную жизнь.

Apple отрицала обвинения в том, что практика компании по сбору данных нарушает законодательство. На этом основании производитель iPhone потребовал от суда отклонить эту часть иска. Теперь же стало известно, что данное ходатайство было удовлетворено на этой неделе. Судья отказал в удовлетворении иска, поскольку не было доказано, что аналитические данные подпадают под определение «конфиденциальной информации», и что их сбор представляет собой «передачу сообщений», которая запрещена в рамках действующих в штате законодательных актов.

Вместе с этим судья предоставил истцам последнюю возможность переформулировать свою жалобу, отметив при этом, что добиться успеха в этом деле им вряд ли удастся. «Вызывает сомнения способность истцов достаточно чётко обосновать отклонённые претензии с учётом недостатков, указанных в данном решении», — сказано в судебном постановлении.

Источник:

Теги: apple, конфиденциальность, судебное разбирательство
