AMD выпустила драйвер Radeon 26.1.1: поддержка Ryzen AI 400, большой ИИ-пакет и патчи для Black Ops 7 и других игр

Компания AMD выпустила свежий драйвер Radeon Software Adrenalin 26.1.1 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку встроенной графики новых мобильных процессоров Ryzen AI 400 (Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 7 445, Ryzen AI 5 435 и Ryzen AI 5 430).

Свежий драйвер также предлагает опциональную установку пакета ИИ-утилит AI Bundle, включающего PyTorch для Windows (фреймворк машинного обучения), Amuse (генератор изображений), Ollama (лаунчер для запуска больших языковых моделей локально), LM Studio (удобный графический интерфейс для поиска, загрузки и запуска локальных больших языковых моделей с API, совместимыми с OpenAI), ComfyUI (интерфейс с открытым исходным кодом на основе узлов для Stable Diffusion). Размер пакета AI Bundle составляет 34 Гбайт.

Кроме того, новый драйвер обеспечивает поддержку игр Starsand Island и Avatar: Frontiers of Pandora — From the Ashes Edition.

Список исправленных проблем:

исправлено некорректное отображение некоторых теней в игре Call of Duty: Black Ops 7 при использовании видеокарт Radeon RX 5000 и Radeon RX 6000;

исправлена проблема с искажением текстур в игре Enshrouded в первой локации «Elixir Well» на видеокартах Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;

исправлены вылеты в Diablo 4 при использовании имени персонажей не на латинице на видеокартах Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;

исправлены проблемы с некорректным отображением источников света в игре Microsoft Flight Simulator 2024 в ночных сценах на видеокартах серий Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;

исправлены вылеты редактора Unreal Engine 5.6 с включённой функцией Lumen HWRT на видеокартах серий Radeon RX 5000, Radeon RX 6000, Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;

исправлены периодические визуальные искажения при работе с приложениями Chromium и Electron на видеокартах Radeon RX 5000 и Radeon RX 6000;

в средах разработки игр, использующих API Vulkan, на графических процессорах серий Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000 могло наблюдаться замедление изменения размера окна. Проблема исправлена (была связана с расширением vkAcquireNextImage);

исправлено некорректное отображение спрайтов игроков в игре Cassette Beasts на видеокартах Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;

исправлены артефакты изображения в игре Baldur’s Gate 3 при включённом TAA на видеокартах Radeon RX 5000 и Radeon RX 6000.

Список известных проблем:

периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;

на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;

случайные вылеты или зависания драйвера во время игры в Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) при переключении между задачами с воспроизведением мультимедиа на видеокартах серии Radeon RX 7000;

на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 с активной функцией AMD Record and Stream.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.1.1 WHQL можно с официального сайта AMD.