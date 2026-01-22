Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI выйдет в прибыль только в 2029 го...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI выйдет в прибыль только в 2029 году — после $44 млрд убытков

OpenAI прогнозирует убытки в размере $14 млрд в 2026 году, но рассчитывает выйти на годовую выручку в $100 млрд к 2029 году. В период с 2023 по 2028 год разработчик ChatGPT ожидает суммарные потери на уровне $44 млрд. Об этом сообщает портал PC Gamer со ссылкой на издание The Information, в распоряжении которого оказались внутренние документы OpenAI.

Источник изображения: Levart_Photographer/Unsplash

Источник изображения: Levart_Photographer/Unsplash

Ситуация должна измениться в 2029 году, когда компания рассчитывает получить первую прибыль в размере $14 млрд. Для достижения этих целей OpenAI планирует потратить до конца десятилетия $200 млрд. При этом от 60 % до 80 % этой суммы будет направлено на обучение и эксплуатацию моделей искусственного интеллекта.

Структура будущих доходов распределена следующим образом: более 50 % принесет непосредственно сервис ChatGPT, около 20 % обеспечат продажи моделей разработчикам через API, оставшиеся 20 % придутся на другие продукты. В категорию «другие» входят генерация видео, поиск и новые сервисы, такие как ИИ-ассистенты для исследований.

При этом, в соответствии с документами, на которые также ссылается PC Gamer, в первой половине последнего финансового года расходы компании составили всего $340 млн. Как этот текущий уровень затрат сочетается с прогнозом многомиллиардных убытков, в документах не поясняется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Цифровой рантье: OpenAI задумала брать процент с прибыли, полученной клиентами с помощью ChatGPT
Глава Microsoft раскрыл рецепт, как не допустить взрыва ИИ-пузыря
OpenAI подтвердила, что представит свой первый ИИ-гаджет во втором полугодии
Больше половины руководителей признали, что внедрение ИИ не приносит пользы бизнесу
«Агонизирующе низкое производство»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus
Поставки первых систем на ускорителях Nvidia Rubin стартуют в конце лета
Теги: openai, chatgpt, убытки, финансы, ии
openai, chatgpt, убытки, финансы, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.