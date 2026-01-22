OpenAI выйдет в прибыль только в 2029 году — после $44 млрд убытков

OpenAI прогнозирует убытки в размере $14 млрд в 2026 году, но рассчитывает выйти на годовую выручку в $100 млрд к 2029 году. В период с 2023 по 2028 год разработчик ChatGPT ожидает суммарные потери на уровне $44 млрд. Об этом сообщает портал PC Gamer со ссылкой на издание The Information, в распоряжении которого оказались внутренние документы OpenAI.

Ситуация должна измениться в 2029 году, когда компания рассчитывает получить первую прибыль в размере $14 млрд. Для достижения этих целей OpenAI планирует потратить до конца десятилетия $200 млрд. При этом от 60 % до 80 % этой суммы будет направлено на обучение и эксплуатацию моделей искусственного интеллекта.

Структура будущих доходов распределена следующим образом: более 50 % принесет непосредственно сервис ChatGPT, около 20 % обеспечат продажи моделей разработчикам через API, оставшиеся 20 % придутся на другие продукты. В категорию «другие» входят генерация видео, поиск и новые сервисы, такие как ИИ-ассистенты для исследований.

При этом, в соответствии с документами, на которые также ссылается PC Gamer, в первой половине последнего финансового года расходы компании составили всего $340 млн. Как этот текущий уровень затрат сочетается с прогнозом многомиллиардных убытков, в документах не поясняется.