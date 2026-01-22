Акции Intel подорожали до четырёхлетнего максимума ещё до публикации квартального отчёта

В конце этой недели корпорация Intel разродится квартальным и годовым отчётом, но высокой динамике её акций на бирже накануне способствовали и геополитические факторы. Так или иначе, вчера акции Intel выросли в цене на 12 % до $54,25, что является максимальным уровнем с января 2022 года. В целом за предыдущие 12 месяцев акции Intel выросли в цене на 149 %.

Важно отметить, что акции других американских эмитентов, связанных с производством чипов и информационными технологиями, вчера тоже демонстрировали рост после заявлений Дональда Трампа (Donald Trump) об отсутствии у него намерений реализовывать силовой вариант присоединения Гренландии к США, а также об отказе от введения повышенных импортных тарифов на товары из стран Евросоюза. Акции Micron подорожали на 7 %, ценные бумаги AMD прибавили 8 %, Nvidia отличилась ростом курса своих акций на 4 %.

В случае с Intel аналитики KeyBanc ожидают благоприятного влияния на выручку компании повышенного спроса на центральные процессоры этой марки в серверном сегменте. По их мнению, компания с высокой вероятностью распродала все серверные процессоры, которые сможет выпустить в этом году. Эксперты рассчитывают, что акции Intel смогут вырасти в цене до $60. Инвесторы связывают определённые надежды и с контрактным бизнесом Intel, который может обзавестись долгожданными крупными клиентами и выйти на второе место после TSMC хотя бы с точки зрения качества передовых техпроцессов.

В августе почти 10 % акций достались правительству США. Изначально они стоили покупателю $8,9 млрд, но с тех пор стоимость пакета выросла на $14 млрд. Nvidia направила на покупку акций Intel в прошлом году $5 млрд. Теперь этот пакет оценивается более чем на $6 млрд дороже. Аналитики ожидают, что общая выручка Intel по итогам четвёртого квартала сократилась на 6 % до $13,4 млрд, но в серверном сегменте она должна вырасти на 29 % до $4,4 млрд.