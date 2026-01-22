Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции Intel подорожали до четырёхлетнего...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Intel подорожали до четырёхлетнего максимума ещё до публикации квартального отчёта

В конце этой недели корпорация Intel разродится квартальным и годовым отчётом, но высокой динамике её акций на бирже накануне способствовали и геополитические факторы. Так или иначе, вчера акции Intel выросли в цене на 12 % до $54,25, что является максимальным уровнем с января 2022 года. В целом за предыдущие 12 месяцев акции Intel выросли в цене на 149 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Важно отметить, что акции других американских эмитентов, связанных с производством чипов и информационными технологиями, вчера тоже демонстрировали рост после заявлений Дональда Трампа (Donald Trump) об отсутствии у него намерений реализовывать силовой вариант присоединения Гренландии к США, а также об отказе от введения повышенных импортных тарифов на товары из стран Евросоюза. Акции Micron подорожали на 7 %, ценные бумаги AMD прибавили 8 %, Nvidia отличилась ростом курса своих акций на 4 %.

В случае с Intel аналитики KeyBanc ожидают благоприятного влияния на выручку компании повышенного спроса на центральные процессоры этой марки в серверном сегменте. По их мнению, компания с высокой вероятностью распродала все серверные процессоры, которые сможет выпустить в этом году. Эксперты рассчитывают, что акции Intel смогут вырасти в цене до $60. Инвесторы связывают определённые надежды и с контрактным бизнесом Intel, который может обзавестись долгожданными крупными клиентами и выйти на второе место после TSMC хотя бы с точки зрения качества передовых техпроцессов.

В августе почти 10 % акций достались правительству США. Изначально они стоили покупателю $8,9 млрд, но с тех пор стоимость пакета выросла на $14 млрд. Nvidia направила на покупку акций Intel в прошлом году $5 млрд. Теперь этот пакет оценивается более чем на $6 млрд дороже. Аналитики ожидают, что общая выручка Intel по итогам четвёртого квартала сократилась на 6 % до $13,4 млрд, но в серверном сегменте она должна вырасти на 29 % до $4,4 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel раскрыла, когда отправит на пенсию Core i9-12900K и остальные настольные Alder Lake
Передовое EUV-оборудование начнут тестировать на фабрике Samsung в Техасе уже в марте
Проект, который дважды откладывали: Intel вновь активизировала строительство фабрик в Огайо
Глава OpenAI пытается привлечь $50 млрд в капитал стартапа от ближневосточных инвесторов
OpenAI выйдет в прибыль только в 2029 году — после $44 млрд убытков
Xiaomi, Oppo и другие урезали выпуск смартфонов из-за дефицита памяти — Huawei хочет воспользоваться ситуацией
Теги: intel, акции, финансы, аналитика, ии
intel, акции, финансы, аналитика, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.