Apple снова стала самым дорогим брендом ...
Apple снова стала самым дорогим брендом в мире — Nvidia взлетела на пятое место

Если выручка разных компаний ещё является более или менее осязаемой характеристикой для их сравнения, то их капитализация или стоимость бренда в этом отношении понятна далеко не всем. Это не мешает BrandFinance с 2007 года ежегодно публиковать рейтинг самых дорогих брендов мира, в текущем году его опять возглавила Apple, чей бренд за прошедший год подорожал на 6 % до $607,6 млрд.

В конкретном случае, как поясняют авторы рейтинга, прогресс Apple главным образом был обеспечен не ростом продаж аппаратных решений, а развитием направления услуг и подписок. В географическом выражении услуги и продукция Apple продолжают пользоваться высоким спросом в Америках, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: BrandFinance

Источник изображения: BrandFinance

Занимающая второе место Microsoft стоимость своего бренда за год нарастила на 23 % до $565,2 млрд. Помимо классического ПО, этому способствовало развитие облачного бизнеса и сопутствующих услуг. Google (Alphabet) сохраняет за собой третье место и может похвастать ростом стоимости бренда на 5 % до $433,1 млрд. Если учесть, что на четвёртом месте с оценкой $369,9 млрд расположился бренд Amazon, можно сделать вывод, что облачные гиганты почти в полном составе попали в первую пятёрку. Замыкает её Nvidia, которая в прошлом году довольствовалась девятым место и более чем в два раза меньшей стоимостью бренда, которая на текущий момент составляет $184,3 млрд. Получается, что первая пятёрка самых дорогих брендов целиком занята американскими корпорациями, хотя уже на шестом месте оказалась поднявшаяся на одну позицию китайская TikTok (Douyin у себя на родине). Стоимость этого бренда за год выросла почти в полтора раза до $153,5 млрд.

Источник:

Теги: apple, nvidia, аналитика, tiktok, microsoft
