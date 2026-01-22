Сегодня 22 января 2026
«Вернул деньги за предзаказ, чего и вам советую»: демоверсия Yakuza Kiwami 3 стартовала в Steam с рейтингом 30 %

Вышедшая накануне на ПК демоверсия бескомпромиссного приключенческого экшена Yakuza Kiwami 3 от Sega и разработчиков из японской Ryu Ga Gotoku Studio разочаровала пользователей Steam.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Демо Yakuza Kiwami 3 и входящего в её состав сюжетного дополнения Dark Ties вышло вечером 21 января в сервисе Steam (недоступно в российском сегменте), а сегодняшним утром (в 8:00 по Москве) добралось до консолей.

Пробная версия включает сегменты за Кадзуму Кирю (герой основной игры) в Окинаве и Ёситаки Минэ (Dark Ties) в Камуро-тё, часть основного сюжета и второстепенных историй, побочные активности и возможность оценить боевую систему.

Судя по отзывам, Yakuza Kiwami 3 оказалась не тем, чего ждали фанаты. Демоверсия стартовала в Steam с рейтингом 30 % («в основном отрицательные» отзывы) — это худший результат в истории серии на площадке (не считая некоторых DLC).

Пользователи жалуются на засвеченное изображение, проблемы со звуком, упрощённую боевую систему, а хвалят разве что историю Минэ. «Вернул деньги за предзаказ, чего и вам советую», — поделился SiQize.

Напомним, Yakuza Kiwami 3 представляет собой ремейк Yakuza 3 на движке Dragon Engine (Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth), который, по словам создателей, выводит каждый элемент оригинальной игры на новый уровень.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Издание IGN на прошлой неделе показало 40 минут геймплея ремейка.

Теги: yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен, steam
