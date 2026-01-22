Сегодня 22 января 2026
Рынок электроники упадёт впервые за три года — аномальные цены памяти спровоцируют подорожания гаджетов и задержки новинок

Прошлый год создал условия для кратного увеличения цен на некоторые виды памяти, поэтому текущий многие производители встречают в не очень оптимистичном настроении по поводу перспектив спроса на свою продукцию. Скорее всего, поставки ПК, смартфонов и игровых консолей в этом году сократятся относительно предыдущего, поскольку рост цен на них из-за дорогой памяти подорвёт спрос со стороны потребителей.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Кроме того, в отдельных сегментах рынка микросхем памяти не будет хватать физически, и даже при наличии спроса производители не смогут его насытить. Бум искусственного интеллекта, как уже не раз отмечалось ранее, привёл к тому, что цены на память в прошлом году всего за несколько месяцев выросли в несколько раз. Этого оказалось достаточно, чтобы поднять стоимость готового электронного устройства на десятки процентов. Разница получается заметной и способной повлиять на поведение покупателей.

Аналитики IDC и Counterpoint Research теперь ожидают, что из-за описываемых выше проблем рынок смартфонов в этом году сократится как минимум на 2 %. Ещё не так давно оба источника рассчитывали на небольшой рост объёмов продаж смартфонов по итогам текущего года. Если новые прогнозы оправдаются, поставки смартфонов на мировой рынок сократятся впервые с 2023 года.

В прошлом году рынок ПК вырос на 8,1 %, по данным IDC, но в этом он рискует сократится как минимум на 4,9 %. По мнению аналитиков TrendForce, поставки игровых консолей в этом году упадут на 4,4 %, хотя в прошлом они выросли на 5,8 %. Поскольку основная часть популярных игровых консолей сейчас находится не в той фазе жизненного цикла, чтобы провоцировать снижение спроса своим устареванием, оно будет объясняться именно экономическими причинами. По некоторым данным, даже крупные производители игровых консолей отложат дебют новых моделей из-за дорожающей памяти, не говоря уже о менее крупных игроках рынка.

У крупных производителей электронных устройств есть больше возможностей сдерживать рост цен. По прогнозам Counterpoint Research, только в первом квартале цены на память вырастут на 40 или 50 %, а в прошлом году они выросли на 50 %. Поставщик полупроводниковой продукции Fusion Worldwide сообщил Reuters, что за два предыдущих квартала цены на некоторые виды изделий выросли более чем в десять раз. Уже скоро покупателям ноутбуков, смартфонов, носимых и игровых устройств придётся платить значительно больше, чем раньше. Даже такие гиганты, как Lenovo, HP Inc. и Dell, в начале текущего года могут столкнуться с необходимостью поднять цены на 20 % и более. Подобные ожидания уже вызвали снижение курса акций многих производителей электроники, особенно относящихся ко «второму эшелону». Опасения руководства компаний наверняка прозвучат до конца этого месяца, поскольку многие участники рынка будут отчитываться об итогах прошлого квартала в январе.

Apple, которая основную часть выручки по-прежнему получает от реализации смартфонов, исторически старалась удерживать стоимость iPhone на одном уровне в пределах активной фазы продаж каждого поколения. Обычно новые модели выходили в сентябре, при необходимости компания делала корректировку цен. Когда в прошлом году издержки компании начали расти весной из-за влияния таможенных пошлин в США, она не стала переносить их на рекомендованные розничные цены. Кроме того, масштабы бизнеса Apple позволяют заключать с поставщиками памяти долгосрочные контракты, но проблема заключается в том, что сейчас цены растут так быстро, что и их условия то и дело пересматриваются. Наконец, некоторые источники даже опасаются задержки выхода iPhone 18 из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

память, цены, производство электроники, прогнозы
