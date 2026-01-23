Сегодня 23 января 2026
Илон Маск объявил, что человекоподобные роботы Optimus поступят в продажу в конце следующего года

Старающийся первым занимать перспективные рыночные ниши Илон Маск (Elon Musk) не может спокойно наблюдать за тем, как множится количество конкурентов в сегменте человекоподобных роботов. На форуме в Давосе глава Tesla пообещал, что роботы Optimus этой марки поступят в продажу к концу следующего года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Впрочем, как это обычно бывает, Илон Маск сделал важную оговорку, которая оставляет ему возможность для отступления от обещанного плана. По его словам, роботы Optimus начнут массово выпускаться только в том случае, если Tesla будет уверена, что они очень надёжны и безопасны, а спектр их функциональных возможностей очень широк. Как добавил миллиардер, эти роботы уже начали выполнять простую работу на предприятиях Tesla. Ранее сообщалось, что их общее количество в контексте такого применения достигло 1000 штук. Примечательно, что на днях Маск не стал тешить аудиторию обещаниями безоблачно лёгкого запуска производства Optimus, пояснив, что объёмы их выпуска на начальных этапах будут очень низкими.

Tesla ранее не раз пыталась демонстрировать возможности этих роботов на публике, но на поверку все они сводились к дистанционному управлению оператором или воспроизведению заранее запрограммированной последовательности действий. Акции Tesla на заявлениях Маска по срокам начала продаж Optimus выросли в цене более чем на 4 %. В промышленной сфере, как Маск обещал ранее, роботы Optimus начнут применяться в текущем году. Впрочем, даже если это произойдёт на предприятиях самой Tesla, о степени совершенства данной разработки компании сторонние наблюдатели смогут судить только по косвенным данным. Китайские конкуренты в этом отношении уже, как минимум, не отстают от Tesla.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, optimus, илон маск, роботы, человекообразный робот
