В Samsung назвали фейком информацию о скачке отпускных цен на память на 80 %

Samsung оперативно опровергла информацию о планируемом повышении цен на весь свой ассортимент выпускаемой памяти на 80 %. Представители компании и её партнёры по производству модулей памяти назвали распространяемые в сети данные «полной выдумкой».

По сообщению Tom's Hardware со ссылкой на тайваньское издание United Daily News, слухи о беспрецедентном подорожании возникли накануне после публикации предполагаемой внутренней служебной записки от дистрибьютора Samsung. В документе утверждалось, что из-за значительных изменений на мировом рынке полупроводников цены на всю продукцию компании будут увеличены на 80 %. Ситуацию усугубил один из инвестиционных аккаунтов в соцсети X, который ретвитнул этот документ, указав ссылку на «подтверждение» от сотрудника кампуса Samsung DS Giheung, где ведётся разработка и производство памяти.

Опрошенные тайваньскими журналистами производители заявили, что не получали от Samsung никаких официальных уведомлений о подобном пересмотре ценовой политики, а в компании подтвердили, что, хотя рыночные цены действительно растут из-за сокращения предложения, одностороннее повышение стоимости продукции не входит в планы производителя. При этом некоторые дистрибьюторы начали самостоятельно поднимать отпускные цены, реагируя на информацию.

Несмотря на опровержение конкретной цифры в 80 %, рынок памяти переживает кризис. В период с 2024 по 2025 год стоимость DRAM выросла на 171 % в годовом исчислении, опередив темпы роста цен на золото. Основной причиной дефицита стал высокий спрос со стороны клиентов, строящих ЦОД для искусственного интеллекта. Только за два месяца прошлого года (с сентября по ноябрь) цены Samsung на отдельные чипы памяти выросли на 60 %.

Дополнительное напряжение на рынке создаёт ситуация с памятью DDR4. Ранее Samsung объявила об отсрочке прекращения выпуска этого типа памяти, однако, по имеющимся данным, это решение было продиктовано сделкой с ключевым заказчиком и вся производимая DDR4 память теперь направлена на серверный рынок.