Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Samsung передумала сворачивать производс...
реклама
Новости Hardware

Samsung передумала сворачивать производство памяти DDR4, но потребители от этого не выиграют

Samsung откладывает запланированное прекращение выпуска памяти DDR4 из-за подписания долгосрочного «не подлежащего расторжению и возврату» контракта с ключевым клиентом. Это соглашение не решит проблему потребительского дефицита памяти, поскольку поставки предназначены для корпоративных клиентов. Сделка очень выгодна для компании — она позволит Samsung «выжать последние соки» из своей устаревающей производственной линии DDR4.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

16-гигабайтные модули DDR4 достигли на спотовом рынке рекордной цены в $60. Это сделало рынок DDR4 достаточно прибыльным, чтобы Samsung отложила закрытие своей существующей производственной линии DDR4. Однако компания не планирует создавать новые линии для удовлетворения растущего потребительского спроса.

Осведомлённые источники сообщают, что один клиент уже подписал с компанией контракт «не подлежащий расторжению и возврату» (Non-Cancellable, Non-Returnable, NCNR) на поставки DDR4. Такие контракты подразумевают, что клиент гарантированно получит фиксированное количество модулей памяти по фиксированной цене, и цена или объем не могут быть изменены в будущем. Контракт NCNR обязывает клиента приобрести продукт независимо от любых других факторов.

Этот тип соглашения обеспечивает стабильность как объёма, так и стоимости для клиента, так что он не пострадает от текущей волатильности на рынке памяти, вызванной бумом ИИ. С другой стороны, это помогает Samsung защитить себя от неопределённости на рынке памяти. Даже если пузырь ИИ лопнет и возникнет избыток модулей памяти HBM и DDR5, что приведёт к падению цен, это гарантирует прибыльность производственной линии DDR4.

По данным инсайдеров, контрактная цена превысит $20 за 16-гигабайтный модуль DDR4, но Samsung все ещё оценивает рынок и может дополнительно её повысить. Тем не менее, это всего лишь треть от текущих спотовых цен, заложенных в краткосрочных контрактах. Сообщается, что клиент, подписавший контракт с Samsung, специализируется на серверных приложениях, и ни одна компания, работающая на потребительском рынке, не заявила о намерении заключить подобный контракт на поставку DDR4.

Изначально Samsung планировала прекратить производство DDR4, чтобы сосредоточиться на HBM и DDR5, но бурный рост спроса на HBM привёл к резкому росту цен на память DDR5, что вызвало увеличение спроса и цен на более старую память DDR4. Это заставило трёх крупнейших производителей памяти отложить запланированное закрытие производственных линий DDR4. Однако ожидается, что эти линии будут обслуживать корпоративных отраслевых клиентов, а не потребителей, поэтому потребителям не стоит ожидать улучшения ситуации с дефицитом оперативной памяти в 2026 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из-за роста цен на память выпускать её уже стало выгоднее, чем чипы на заказ
Samsung обогнала Micron и вернула себе второе место на рынке памяти HBM
«В течение 2026 года и дальше» — Micron напугала, насколько затянется дефицит памяти
Оперативная память для iPhone 17 Pro подорожала на 230 %, а у Apple выросла зависимость от Samsung
Corsair по гарантии «заменила» комплект DDR5 за $1069 на RGB-пустышки за $35
Samsung почти не будет отставать от SK hynix по срокам поставок HBM4 для Nvidia
Теги: память, дефицит, спрос, рост цен, ddr4, ddr5, hbm, samsung
память, дефицит, спрос, рост цен, ddr4, ddr5, hbm, samsung
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.