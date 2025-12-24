Samsung передумала сворачивать производство памяти DDR4, но потребители от этого не выиграют

Samsung откладывает запланированное прекращение выпуска памяти DDR4 из-за подписания долгосрочного «не подлежащего расторжению и возврату» контракта с ключевым клиентом. Это соглашение не решит проблему потребительского дефицита памяти, поскольку поставки предназначены для корпоративных клиентов. Сделка очень выгодна для компании — она позволит Samsung «выжать последние соки» из своей устаревающей производственной линии DDR4.

16-гигабайтные модули DDR4 достигли на спотовом рынке рекордной цены в $60. Это сделало рынок DDR4 достаточно прибыльным, чтобы Samsung отложила закрытие своей существующей производственной линии DDR4. Однако компания не планирует создавать новые линии для удовлетворения растущего потребительского спроса.

Осведомлённые источники сообщают, что один клиент уже подписал с компанией контракт «не подлежащий расторжению и возврату» (Non-Cancellable, Non-Returnable, NCNR) на поставки DDR4. Такие контракты подразумевают, что клиент гарантированно получит фиксированное количество модулей памяти по фиксированной цене, и цена или объем не могут быть изменены в будущем. Контракт NCNR обязывает клиента приобрести продукт независимо от любых других факторов.

Этот тип соглашения обеспечивает стабильность как объёма, так и стоимости для клиента, так что он не пострадает от текущей волатильности на рынке памяти, вызванной бумом ИИ. С другой стороны, это помогает Samsung защитить себя от неопределённости на рынке памяти. Даже если пузырь ИИ лопнет и возникнет избыток модулей памяти HBM и DDR5, что приведёт к падению цен, это гарантирует прибыльность производственной линии DDR4.

По данным инсайдеров, контрактная цена превысит $20 за 16-гигабайтный модуль DDR4, но Samsung все ещё оценивает рынок и может дополнительно её повысить. Тем не менее, это всего лишь треть от текущих спотовых цен, заложенных в краткосрочных контрактах. Сообщается, что клиент, подписавший контракт с Samsung, специализируется на серверных приложениях, и ни одна компания, работающая на потребительском рынке, не заявила о намерении заключить подобный контракт на поставку DDR4.

Изначально Samsung планировала прекратить производство DDR4, чтобы сосредоточиться на HBM и DDR5, но бурный рост спроса на HBM привёл к резкому росту цен на память DDR5, что вызвало увеличение спроса и цен на более старую память DDR4. Это заставило трёх крупнейших производителей памяти отложить запланированное закрытие производственных линий DDR4. Однако ожидается, что эти линии будут обслуживать корпоративных отраслевых клиентов, а не потребителей, поэтому потребителям не стоит ожидать улучшения ситуации с дефицитом оперативной памяти в 2026 году.