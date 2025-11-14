Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей

Цены на электронные продукты, использующие флеш-память NAND, скорее всего, продолжат расти, поскольку Samsung повысила цены на отдельные чипы памяти на целых 60 % с сентября, пишет Reuters, ссылаясь на источники в индустрии. Этому предшествовали сообщения о том, что цены на чипы памяти DRAM для ПК выросли более чем на 170 % в годовом исчислении. Производители соблюдают осторожность и не планируют увеличивать свои мощности, опасаясь такого же резкого снижения спроса.

Быстрое развитие инфраструктуры ИИ привело к нескольким случаям дефицита в ряде критически важных сегментах рынка в течение 2025 года. Сначала с дефицитом и как следствие ростом цен столкнулось новое поколением видеокарт, выпущенных в начале года. Резкий рост цен сменился постепенным снижением. Но начала расти стоимость электроэнергии, особенно в регионах, где происходит активное строительство новых центров обработки данных для ИИ. Как сообщает Tom’s Hardware, даже гигант Microsoft столкнулась с дефицитом генерирующих мощностей для приобретенных ИИ-ускорителей. А компания xAI американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) для выхода из ситуации начала скупить огромное количество газовых турбин и даже купила целую электростанцию.

Проблемы от взрывного развития ИИ становится всё шире и шире. В течение нескольких последних месяцев они сказываются на рынке чипов памяти, где наблюдается продолжающийся рост цен на микросхемы. И последние сообщения Reuters о том, что Samsung значительно повысила цены, явно не будут способствовать стабилизации. По данным издания, если в сентябре контрактная цена на 32 Гбайт памяти DDR5 составляла $149, то теперь она будет $239.

Хотя сильнее всего на себе этот эффект ощутят потребители, самостоятельно собирающие свои ПК, проблемы наблюдаются практически в каждом сегменте рынка. Серьёзный дефицит или значительный рост цен затрагивает практически всё: от смартфонов и ноутбуков до устройств Интернета вещей и умной техники.

Признаки дефицита спровоцировали панические покупки на некоторых рынках. В конце октября издание Reuters сообщило, что производители памяти получают в два-три раза больше заказов, поскольку компании начали запасаться микросхемами, чтобы компенсировать дефицит.

Дорожает и старая память. Например, чипы памяти DDR4 резко выросли в цене, поскольку производители передовых микросхем памяти, такие как Samsung, стали всё больше ориентироваться на выпуск высокопроизводительной памяти HBM, которая всё шире используется в новейших профессиональных графических ускорителях и стоечных серверах для центров обработки данных, поддерживающих ИИ.

Однако реальная проблема заключается в том, что это, возможно, только начало. Ожидается, что дефицит усилится в 2026 году, и, по мнению некоторых аналитиков, он может продлиться до десятилетия, поскольку отрасль делает ставку на ИИ и продолжает развиваться за счёт расширения серверной инфраструктуры, и производители микросхем памяти изо всех сил пытаются за ними угнаться.