Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD

AMD совершила революцию на рынке чипов для систем искусственного интеллекта, заключив с OpenAI многолетнее соглашение на поставку ИИ-ускорителей нового поколения. Производитель получит десятки миллиардов долларов годового дохода, а OpenAI — 10 % акций «красных». Поставщиком памяти HBM4 для этих ускорителей выступит Samsung, утратившая было позиции из-за альянса Nvidia и SK hynix, передаёт SeDaily.

Сотрудничество Samsung и AMD началось с ускорителей Instinct MI350X и MI355X — чипы для них выпускала TSMC с использованием техпроцесса N3P, а производство 12-слойной памяти HBM3e наладили Samsung и Micron. В рамках нового соглашения AMD обеспечит OpenAI вычислительными ресурсами общей мощностью 6 ГВт — это будут несколько поколений процессоров Instinct. Во второй половине 2026 года она развернёт объект на 1 ГВт на ускорителях AMD Instinct MI450.

Основным поставщиком памяти HBM4 для этих ускорителей станет Samsung, сообщило SeDaily со ссылкой на авторитетного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Аналитики уже прогнозируют ожесточённое соперничество между альянсами Nvidia с SK hynix и AMD с Samsung — между двумя корейскими производителями памяти усилится конкуренция в области технологий и ценообразования. Активизируется AMD, которая при поддержке Google, Microsoft и других компаний начнёт развёртывание Ultra Accelerate Link (UALink) — открытой альтернативы для закрытой Nvidia NVLink. Участие в этом процессе OpenAI будет способствовать расширению экосистемы UALink и ослабит эксклюзивный характер технологий Nvidia.

До подписания контракта с AMD компания OpenAI уже заключила предварительные соглашения с Samsung и SK hynix о поставках памяти для масштабного проекта центров обработки данных Stargate. Разработчику ChatGPT могут потребоваться до 900 000 пластин в месяц или около 40 % от общего объёма мирового производства DRAM. Samsung будет поставлять не только HBM, но также графическую DRAM (GDDR), высокоёмкие SSD и LPDDR5X-PIM — энергоэффективные модули с поддержкой вычислений в оперативной памяти — всё это потребуется для работы проекта Stargate. Всё это может серьёзно укрепить позиции Samsung.